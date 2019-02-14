Букмекеры считают, что самые высокие шансы победить на выборах у Порошенко

Украинские букмекеры, принимая ставки на прогнозы результатов выборов президента Украины, которые состоятся уже 31 марта нынешнего года, наибольшие шансы на победу отдают действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает издание «Буквы».

Так, согласно коэффициентам по которым принимаются ставки, вероятность победы Петра Порошенко в три раза выше, чем у его основных конкурентов Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

В частности, букмекерская контора «Фаворит Спорт» считает, что Петр Порошенко победит на выборах президента – 2019. Коэффициент на его победу составляет 1.45. В то же время, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко разделили второе место с коэффициентом 4.50. А выход во второй тур прогнозируют Порошенко и Тимошенко (коэффициент 1.50).





В свою очередь, еще одна крупная украинская букмекерская контора "Пари-матч" так же считает, что больше всего шансов на победу имеет нынешний Президент Украины Петр Порошенко - коэффициент на его второй срок составляет 1.85. На втором месте оказалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с коэффициентом 3.00. Замыкает тройку лидеров шоумен Владимир Зеленский, его ставка составляет 4.50.

Кроме того, в случае, если будет второй тур, то, в него, по мнению букмекеров, пройдут Порошенко и Тимошенко с коэффициентом 2.20. Немного ниже шансы у пары Порошенко и Зеленский (коэффициент 4.00). На третьем месте оказалась пара Тимошенко – Зеленский (коэффициент 7.00).