Россия не имеет рычагов давления на Украину и никогда не будет иметь, - Порошенко

Во время пребывания на Харьковщине Президент Петр Порошенко отметил, что Европейский Союз является главным торговым партнером Украины, зато Россия потеряла свой рынок для Украины и лишилась доминирующего влияния на украинскую экономику.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

«Реализация нашей общей стратегии, стратегии моей команды привела к тому, что доля ЕС в структуре нашего экспорта составляет уже 42,6%. Доля экспорта России была 33%, сейчас 7,7%. И больше она не имеет рычагов давления на Украину, ставить украинцев на колени. Нет и никогда не будет иметь. Потому что Украина является гордой и свободолюбивой нацией. И мы способны, и продемонстрировали это, развиваться эффективно, опираясь на собственные силы », - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день четко определены приоритеты и делаются акценты на тех секторах экономики, в которых Украина может выйти на лидерские позиции. В первую очередь это - агропромышленный сектор. В этом контексте Порошенко напомнил, что в прошлом году в Украине был собран рекордный урожай зерна - 70 млн тонн.

Кроме этого, секторами, где Украина может занять лидирующие позиции, является развитие IT-технологий, индустриализация и развитие современной промышленности, инфраструктурные проекты и логистика и развитие туризма.

«Украина осуществила прорыв на рынки зарубежных стран для украинских товаров. Россия закрыла доступ нашим товарам на российские рынки для того, чтобы это больнее всего ударил по производственникам. Не только по директорам и владельцам заводов, а в первую очередь по рабочему классу. Хотела поставить Харьков на колени, хотела, чтобы выбросили людей труда за ворота производств, хотела дестабилизации, разрушения, растерзания Украины. Мы этого не позволили», - сказал Петр Порошенко на собрании по случаю 85-й годовщины основания «Турбоатома».