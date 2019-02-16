Курдские силы взяли под контроль последний форпост ИГИЛ - более 400 боевиков согласились сдаться

Бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост террористов группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Об этом сообщает Корреспондент, со ссылкой на на телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что курдским Силам демократической Сирии при поддержке ВВС США удалось захватить населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком, который служил последним анклавом террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

«На территории менее одного квадратного километра, которую удерживали остатки банд ИГ, находится также большая группа мирных граждан. Террористы использовали их в качестве живого щита», - сказано в сообщении.

Также, накануне отряды СДС и остатки банд ИГ заключили перемирие, благодаря которому в лагерь беженцев под Эль-Багузом была пропущена гуманитарная помощь.

Разгром последнего форпоста ИГ и капитуляция террористов на восточном берегу реки Евфрат совпали с сообщением, поступившим из Вашингтона. В пятницу президент США Дональд Трамп пообещал выступить в течение 24 часов с важным заявлением, касающимся Сирии и борьбы с террористической группировкой ИГ.

Однако отмечается, что некоторые боевики, которые отвергли соглашение, могут скрываться в подземных туннелях. Их поиски пока продолжаются.

Напомним, что в Сирии демократическими силами были задержаны боевики ИГИЛ, среди которых двое – граждане России.