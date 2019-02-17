«Мы не можем игнорировать вызовы безопасности» – Порошенко о роли Украины как восточного фланга НАТО и Европы

Президент Петр Порошенко отмечает, что в сложившихся условиях Украина не может и не должна игнорировать вызовы, которые возникают в сфере безопасности. Именно поэтому было принято решение о закреплении курса в ЕС и НАТО в Конституции.

Об этом заявляет пресс-службе Президента.

«Мы не можем игнорировать вызовы безопасности. Единственная эффективная система сегодня - это НАТО. Именно поэтому я провел инициативу с парламентом относительно изменений в Конституцию в части будущего членства Украины в НАТО и ЕС», - сказал Глава государства во время участия в панельной дискуссии «Безопасность в Восточной Европе».

«Убедительное большинство депутатов проголосовали за эту президентскую инициативу. Поэтому, если говорить о наиболее еврооптимистичной нации, Украина будет среди первых», - добавил он.

Также Петр Порошенко подчеркнул, что большое внимание следует уделить безопасности Европы.

«Мы живем в других условиях сейчас... Надо понимать, что крупные европейские нации могут себя защитить благодаря НАТО, это является более эффективным. Украина с радостью будет частью любой инициативы по безопасности», - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что Украина также имеет очень мощную поддержку нашей борьбы за свободу и демократию американского народа.

«У нас есть двухпартийная поддержка Конгресса США. Мы имеем мощную поддержку Администрации США», - добавил он.

Президент подчеркнул, что крупные европейские лидеры, в том числе Канцлер Ангела Меркель, также сыграли важнейшую роль в безопасности нашей страны.

«Успех возможен только когда США, Европа и весь мир будут вместе», - отметил он.

Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул, что в Украине не замороженный конфликт.

«У нас горячая война. За последние 24 часа я потерял одного украинского солдата, поскольку противотанковая ракета попала в военный грузовой автомобиль, три солдата были тяжело ранены. За последние 24 часа».

По его словам, за всю военную операцию Украина потеряла 2945 военных, после Минских соглашений - 948 солдат.

«И это мое повседневной жизни. Это горячая война», - отметил Президент.

Глава государства также отметил, что после того, как наша страна получила противотанковые ракеты «Джавелин» от США, существенно уменьшилось количество танковых обстрелов.

«Почему? Потому что русские танкисты просто отказываются ехать на линию соприкосновения. Мы наполовину уменьшили количество боевых потерь. Это яркая демонстрация эффективности этого типа сотрудничества», - отметил он.

Петр Порошенко также добавил, что каждый международный партнер Украины выполняет свою важную роль и миссию.

«У каждого есть своя роль. ОБСЕ СММ является источником международной информации для всего мира. Благодаря им этот процесс уже не называется конфликтом на востоке Украины, его стали называть тем, чем он есть на самом деле - российской агрессией против суверенного и независимого государства», - сказал Президент.

Он также отметил, что после 2014 года ситуация в мире полностью изменилась, поскольку один из постоянных членов Совбеза ООН, на которой основана система безопасности мира после Второй мировой войны, заблокировал работу этого инструмента.

«Поскольку агрессор является постоянным членом ООН, Совет Безопасности просто не работает. И Украина платит за это огромную цену», - также отметил Президент.

Глава государства добавил, что следует прекратить «состояние неопределенности».