«За публикацию материала о прокуроре»: Печерский суд предоставил ГПУ доступ к внутренним документам издания «Новое время»

4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции «Нового времени» и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Об этом сообщает «Новое время»

Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если редакция не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск. Иван Верстюк – автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках.

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи «Бриллиантовая дочь». В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом издание опиралось на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Корниец – один из двух так называемых «бриллиантовых прокуроров», - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

В статье, опубликованной на сайте в августе 2016-го, рассказывается о том, что зампрокурора Киевщины, имея зарплату в 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Верстюка.

«Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке НВ, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады», -сообщает издание.

Напомним, Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении журналистки «Радио Свобода» Натальи Седлецкой за последние полтора года. Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.

Причиной стало слитое в сеть аудио разговора офрекордс с главными редакторами нескольких изданий, на котором человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывал детали уголовных производств, в частности, зачитывал материалы дела в отношении экс-прокурора Кулика.

В ГПУ пообещали не осуществлять никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналистки и не прослушивать ее телефон.

Позже стало известно, что Генпрокуратура также получила право на доступ к личной информациижурналистки «Нового времени» Кристины Бердинских.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека запретил ГПУ доступ к данным редактора программы «Схемы» Седлецкой.