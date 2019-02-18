Петр Порошенко: «Наша церковь идет с верой и любовью»

В рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Петр Порошенко посетил Манявский скит и принял участие в благодарственном молебне за получение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во дворе Кресто-Воздвиженского монастыря в поселке Манява Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний провел молебен с участием Митрополита Ивано-Франковского и Галицкого Иоасафа и многих священников.

Приветствуя верующих, пресвятых отцов и военных капелланов, которые собрались на молебен, Президент обратил внимание на количество присутствующих. «Тысячи людей сегодня здесь, в Манявском ските», - констатировал он отметив, что все эти люди пришли поблагодарить Бога за услышаные молитвы и духовную независимость, которую получила Украина.

«Очень важно, что Господь нас услышал и это стало возможным только тогда, когда миллионы украинцев молились об этом и когда они считали, что ничего важнее не существует, как иметь собственное государство и собственную церковь», - подчеркнул Петр Порошенко и напомнил путь, который прошла украинская церковь в своей самостоятельности.

«После этого (получения Томоса об автокефалии - ПН) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет», - подчеркнул Глава государства.

«Так ждала Москва, чтобы у нас начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей ... Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью», - подчеркнул Петр Порошенко отметив, что украинцы не понимают как в стране может существовать церковь, подчиненная другому государству и молится за ее войско.

Президент в очередной раз поблагодарил всех, кто приобщился к процессу получения Томоса - за их мудрость, жертвенность. Он также отметил Митрополита Ивано-Франковского Андрея.

«Я сейчас просто рад усилиям, которые владыка прилагает для того, чтобы объединенная церковь состоялась. Ибо мы не завершили процесс создания церкви, а мы только в начале этого пути», - сказал Петр Порошенко и сообщил, что принял решение наградить Митрополита Андрея высокой государственной наградой - орденом «За заслуги» II степени.

«За вашу подвижническую деятельность по созданию нашей Православной Церкви Украины - поместной, соборной, автокефальной. И большое спасибо вам за ваши труды», - сказал Президент.

Он также поблагодарил за поддержку присутствующих верующих, отметив, что в их поддержке и молитве сейчас нуждаются и церковные иерархи, и поместная церковь Украины.

«Именно поэтому мы сегодня здесь. Потому что нам не безразличны ни судьба государства, ни судьба церкви», - добавил глава государства.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех с возможностью собраться в таком древнем месте, как Манявский скит и поблагодарить Господа за "милости, щедроты и благодеяния", которые состоялись в последние месяцы.

"Господь дал нам великий дар - дар свободы для украинской поместной православной церкви. На протяжении веков наш народ боролся, старался, мечтал, чтобы получить автокефальный статус и молиться в своей родной, независимой Украинской православной церкви. И мы с вами являемся непосредственными участниками и творцами новой истории нашей уже независимой признанной православной церкви. Поэтому сегодня здесь мы благодарим прежде всемилостивого Бога, что сподобил нас такой великой милости, сжалился над нами, потому что мы молились в течение долгих лет. Мы молились, боролись, надеялись и Господь наградил нас этим великим даром. Поэтому мы и благодарим Бога, что он отозвался на наши молитвы и дарит нам церковное единство", - сказал Митрополит.

Епифаний поблагодарил иерархов, которые приобщались и сегодня присутствовали на молебне и развивают в Прикарпатье единую поместную украинскую православную церковь.

"Но наших церковных усилий обычно не хватило бы. Поэтому сегодня мы также благодарны Президенту Украины Петру Алексеевичу, который присоединился к этим историческим событиям и благодаря нашим совместным усилиям - церкви и государства - мы получили долгожданный документ, носящий название Томос", - подчеркнул он.

"Сегодня мы празднуем эту духовную нашу победу. Мы также просили Бога, чтобы он защитил нашу страну. Мы молимся, чтобы Господь в дальнейшем даровал нам справедливый мир. Потому что мы можем получить и другой мир. Но мир в неволе нам не нужен. Мы хотим жить в своей стране, в которой будет царить любовь, мир и согласие", - сказал Епифаний высказал мнение, что именно молитва каждого верующего в каждом храме способствует тому, чтобы Господь услышал эти молитвы.

Он также выразил веру, что Бог и в дальнейшем будет способствовать и утверждать нашу единую и поместную церковь.