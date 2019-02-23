Наша стратегия – превратить Украину в регионального лидера, неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и безопасности, – Порошенко

Во время выступления на Совете регионального развития Львовщины Президент Петр Порошенко подчеркнул, что видит своей задачей превращение Украины в регионального лидера и важную составляющую европейской системы безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Наша стратегия - превратить Украину в регионального лидера. Наша стратегия на неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и краеугольный ее элемент - безопасность», - подчеркнул Петр Порошенко.

Он напомнил, что принимал участие в Мюнхенской конференции безопасности и выступал с докладом о ситуации на оккупированных территориях Украины на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Четко отметили, что без безопасности Украины не может быть безопасности Европы», - отметил Петр Порошенко.

Президент также отметил, что еще одно подтверждение этому было получено, когда он с Председателем Верховной Рады, в присутствии правительства, народных депутатов, украинских военных, подписал изменения в Конституцию Украины относительно закрепления стратегического курса нашего государства на членство в ЕС и НАТО. Он отметил, что перед этим подписанием в украинском парламенте выступил Президент Европейского Совета Дональд Туск.

«Насколько велика вера в Украину звучала в его выступлении», - отметил Петр Порошенко, и добавил, что Дональд Туск призвал нас не верить тем, кто говорит, что возвращение Украины в Европу невозможно.

«Мы просто должны ставить перед собой большие цели и тогда единство нашего народа, уверенность в своих силах и уверенность в правильности выбранного пути приведут нас к победе», - отметил Глава государства

Президент подчеркнул: «Залогом успеха будет четкий план развития экономики, привлечения инвестиций в отрасли, которые станут потенциальными точками прорыва для экономики. Там, где у нас есть мощные конкурентные преимущества».