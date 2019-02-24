Люди должны получать качественные медицинские услуги во всех уголках области, - глава Николаевской ОГА Савченко

В своей работе команда председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко ориентируется на обеспечение беспрепятственного доступа всех жителей Николаевщины к качественной и своевременной медицинской помощи. Такое мнение высказывает глава области, отмечая, что сейчас в регионе завершается строительство 14 медицинских амбулаторий в сельской местности, запланировано создание нового онкоцентра, а во всех больницах постоянно обновляется материально-техническое оснащение.

Итоги 2018 и планы на 2019 в медицинской отрасли обсудили на заседании коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации в пятницу, 22 февраля, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Начальник управления здравоохранения ОГА Павел Георгиев отметил, что 2018 год стал годом существенных изменений в системе здравоохранения. Так, на Николаевщине отработаны вопросы создания госпитальных округов. Распоряжением Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня и состава госпитальных округов Николаевской области» утвержден перечень и состав 4 госпитальных округов области. В 4 округах проведено заседание госпитальных советов, формируются перспективные планы развития.

Благодаря позиции председателя облгосадминистрации Алексея Савченко онкобольные уже сейчас имеют возможность получать профессиональное лечение - закупается новое оборудование для областного онкологического диспансера. В прошлом году приобретена станция ​​заливки тканей парафином ЕС-ЕКА и водяная баня В250-ЕКА на сумму 175 тысяч гривен, автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 на сумму почти 1,4 миллионов гривен.

Кроме того, увеличивается финансирование на обеспечение лекарствами онкобольных. Для областного онкодиспансера в 2017 году закуплено химиопрепаратов на сумму более 5,3 миллиона гривен, в 2018 году - около 2,6 миллиона гривен, в 2019 году предполагается более 5,6 миллионов гривен.

«Я всегда подчеркиваю, что в своей работе мы, прежде всего, должны думать о людях. Благодаря четкой позиции Президента Украины Петра Порошенко вся Украина, и Николаевщина не является исключением, получила возможность строить современные и удобные амбулатории в селах. Люди на местах смогут получить квалифицированную помощь, будет и обладания, и телемедицина, и врачи смогут беспрепятственно добираться до больных. Этой весной завершаем в области 14 амбулаторий. Еще 13 вскоре будут строиться. Кроме этого, постоянно заботимся об оснащении больниц. Я уже отмечал, что создание нового онкоцентра является важным для всей Николаевщины, чтобы люди получали квалифицированную помощь лучших специалистов », - прокомментировал председатель ОГА Алексей Савченко.

Также по показателям реализации правительственной программы «Доступные лекарства» Николаевская область занимает 5 место в рейтинге по Украине.

Что касается улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения Николаевской области - это вопрос находится на постоянном контроле главы облгосадминистрации Алексея Савченко. В 2017 году приобретено оборудование для учреждений здравоохранения области на сумму 74 миллиона 300 тысяч гривен, в 2018 году - 119 миллионов 800 тысяч гривен.

По состоянию на 19 февраля 2019 в Николаевской области уже заключено 693 187 деклараций с врачами, составляет 61,6% (по Украине - 60,9%).

Работу учреждений здравоохранения области в течение 2018 признано в целом удовлетворительной и требующей улучшения по отдельным направлениям.