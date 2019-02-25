Придется объяснить еще раз: Савченко возмутился, что делегацию ОГА в Баштанском районе встречал в мороз ребенком без верхней одежды

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко возмутился ситуацией в Баштанском районе, где в мороз делегацию из ОГА встречала девочка без верхней одежды.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Баштанской ОТГ, в рамках мероприятия "Від громади до громади" делегация из облгосадминистрации во главе с начальником управления культуры, национальностей и религий Михаилом Димитровым приехала в село Доброе, где их встречала девочка с караваем в одной вышиванке. В тот день в селе шел снег.

Савченко напомнил, что запретил «советчину» на мероприятиях с участием руководства ОГА, но «некоторые деятели», по его словам, до сих пор придерживаются прежних привычек.

«Более чем два года назад я запретил устраивать «советчину» на мероприятиях, в которых принимает участие руководство Николаевской областной государственной администрации. Спасибо за то, что меня, как председателя ОГА, услышали и лишили возможности наблюдать за подобными представлениями собственными глазами. Но, как я вижу, некоторые деятели никак не могут избавиться от «совковых привычек» и продолжают радовать себя такими «сценками». Ну что же, хорошо. Придется объяснить еще раз», - написал глава ОГА.

Напомним, харьковские чиновники торжественно открыли автобусную остановку и приобретение контейнеров для сбора мусора с обустройством площадок для них.