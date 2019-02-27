«Уверен, мы союзники», - Порошенко встретился с представителями IТ-индустрии и обсудил направления развития отрасли в Украине

Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями ведущих IТ-компаний, работающих на украинском рынке, посвященную вопросам развития IТ-индустрии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Нам нужно выйти на лучшие показатели для того, чтобы IТ-сектор был приоритетной и конкурентоспособной отраслью Украины», - сказал Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул важность отрасли и отметил решительный настрой на поддержку IТ-сектора.

«Я сегодня здесь для того, чтобы у нас был чрезвычайно эффективный диалог, слышали друг друга», - сказал Петр Порошенко.

«IТ-сектор - это точно то направление, которое определяет будущее», - подчеркнул Президент и отметил, что эта встреча инициирована для того, чтобы обсудить, что государство может сделать для того, чтобы стимулировать отрасль.

«Я лично твердо убежден, что это приоритетная отрасль, которая обеспечивает высокие конкурентные преимущества на континенте и в мире. И этому есть яркое подтверждение. Еще в 2016 году в Украине было 100 тысяч специалистов в IТ-секторе, не просто создавали 100 тысяч рабочих мест, а обеспечивали создание мощного среднего класса. Среднего класса, который стоит за демократию, за свободу. Свободный и обеспечивает экономический рост со всеми. В начале 2019 по статистике сейчас уже 161 тысяча специалистов», - отметил Президент.

По его словам, через два года, если будет эффективное взаимодействие и сотрудничество, таких специалистов будет 200 тысяч.

«Уже сейчас создается 4% ВВП (IТ-отраслью - ред.). Через два года есть все основания считать, что будет 6,8% ВВП», - отметил Петр Порошенко.

Президент также отметил, что отрасль вносит свой вклад в обеспечение платежного баланса, поступление валюты, и тому подобное. При этом он добавил:

«Есть пожелание - было бы очень хорошо, чтобы мы работали не только на аутсорсинг, но и работали на создание креативного бизнеса внутри государства. Я уверен в том, что это можно сделать».

Петр Порошенко напомнил, что уже сделаны чрезвычайно важные шаги для распространения Интернета.

«Вспомните, в 2014 году, когда я был избран Президентом, у нас не было мобильной связи третьего поколения. Никак не могли организовать прозрачную процедуру конкурса», - отметил он и добавил, что сейчас уже есть мобильная связь 3G и 4G, готовится к внедрению 5G.

«На сегодняшний день нам очень нужны эти элементы, инструменты для того, чтобы в Украине не было места, где нет Интернета. И я как Президент и Премьер-министр делаем все для того, чтобы в кратчайшие сроки в Украине везде был скоростной Интернет. Потому что это будет и новая украинская школа, и программа сельской медицины, где через механизмы телемедицины мы сможем предоставлять медицинские услуги. А также механизмы электронного управления, потому что в каждом сельском совете мы должны иметь эффективное управление. С одной стороны - это усилит антикоррупционный эффект, а с другой - повысит эффективность управления, потому что вопросы будут рассматриваться быстрее и прозрачнее», - назвал Президент основные направления развития отрасли.

«Уверен в том, что за каждым из этих направлений, и не только по этим, мы союзники. И в вопросах обороны, и в вопросах безопасности, и в вопросах защиты волеизъявления, и в вопросах увеличения среднего класса, и в вопросах приоретизации IТ-сектора в качестве государственной политики, и в вопросах сельской медицины, новой украинской школы», - сказал Петр Порошенко , акцентировав важность развития нового креативного класса.

Глава государства также отметил, что очень хочет, чтобы украинская молодежь через механизмы государственной поддержки образования готовила конкурентоспособных участников будущего IТ-сектора.

«Я хочу, чтобы результатом нашего с вами сотрудничества было не просто создание среднего класса, а механизмов для того, чтобы молодежь не уезжала из страны», - добавил Петр Порошенко.

Также Президент подчеркнул важность обеспечения кибербезопасности государства. Он сообщил, что сегодня на совещании в Генеральном штабе с руководителями всех частей и подразделений Вооруженных Сил Украины среди важных направлений безопасности обсуждался вопрос кибербезопасности как ключевой составляющей безопасности нашего государства.

«Потому что без IТ-специалистов в Вооруженных Силах Украины обеспечить надежную защиту невозможно», - сказал он.

Петр Порошенко также подчеркнул, что этот вопрос обсуждается и на уровне Совета национальной безопасности и обороны, где разработали механизмы вместе со Службой безопасности Украины, соответствующим департаментом Национальной полиции совместно с американскими партнерами по киберзащите Центральной избирательной комиссии. Он отметил, что вчера произошло две ddos-атаки со стороны Российской Федерации.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил важность совместную с представителями IТ-индустрии наработку правил, по которым будет функционировать IТ-отрасль и которые позволят ей быстро развиваться.

«У нас есть два фундаментальных вопроса, на которые мы должны найти ответы. И мы об этом с Президентом постоянно говорим. Первое - создание абсолютно устойчивых правил развития IТ-сектора. Чтобы мы определили, что в ближайшие 5, а лучше 10 лет, мы создаем абсолютно нормальные регуляции, налоговую базу для того, чтобы инвестиции в IТ-сектор были защищены стабильностью», - сказал Владимир Гройсман.

«Вторая позиция - это образование: подготовка молодых кадров и введение их в реальный сектор в Украине», - добавил он.

Представители IТ-компаний Украины высказали мнения по улучшению работы отрасли и приоритетных направлений развития. Президент также ознакомился с разработками компании GlobalLogic Украина.