Главное, чтобы контрабанда была качественная

«Это были качественные изделия, а не воздух». Именно так Генпрокурор Юрий Луценко оправдал контрабанду запчастей для техники ВСУ из страны агрессора, с которой мы воюем уже пять лет.

И не важно, что такая контрабанда нанесла государству миллионные убытки, главное, что она была качественная. И не важно, что на фронте гибнут украинские военнослужащие, ежедневно сражаясь с российскими войсками и подконтрольными РФ боевиками, главное что контрабанда была качественная. И не важно, что за пять лет можно было наладить собственное производство, ну или на крайний случай наладить поставки деталей с Европы, главное, что контрабанда была качественная.

Контрабандисты на западной Украине, скорее всего, перевозят через границу качественные сигареты и янтарь. Так почему им нельзя заниматься контрабандой, а чиновникам высшего уровня и их детям можно? А хотя если вспомнить, то Юрий Витальевич предлагал договориться с «семьями» контрабандистов о повышении таможенных поступлений. Именно ДОГОВОРИТЬСЯ, а не пресечь или хоть как-то ей противостоять.

Пусть лучше фигуранты этой схемы, вместе с теми, кто поощряет контрабанду на крови, не вещают со своих кабинетов красивые, пафосные и популистские речи, а наберутся храбрости и чести (которых у них нет) и посмотрят в глаза матерям, женам, детям погибших украинских воинов и скажут «Простите, но мы заработали деньги на смерти вашего сына, мужа, отца»

Мне очень обидно и жаль, что такие люди руководят моей страной и при этом чувствуют полную безнаказанность!