В президентской гонке по прежнему лидируют Зеленский, Порошенко и Тимошенко, – опрос

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко идут вслед почти наравне.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко, обнародованные 27 февраля, передает «Украинская правда».

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, за которого готовы проголосовать 27,3% опрошенных, среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.

Соответственно Тимошенко поддерживают 18,8% респондентов, Порошенко - 18,2%.

За лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко готовы голосовать 10,9% опрошенных.

Лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко поддерживают 8,8% респондентов, лидера Радикальной партии Олега Ляшко 6,1%.

Рейтинг мэра Львова Андрея Садового - 4%, главы партии «Наши» Евгения Мураева - 3,9%, кандидата от «Оппозиционного блока - партии мира и развития» Александра Вилкула - 2,6%, экс-главы СБУ Игоря Смешко - 2,4%, выдвиженца партии «УКРОП» Александра Шевченко - 1,7%. Рейтинг других кандидатов - менее 1%.

Во втором туре президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко побеждает и нынешнего главу государства Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко.

Респондентам предлагали 6 различных ситуаций второго тура. В паре Анатолий Гриценко – Петр Порошенко больше голосов набирает Гриценко: 27,7% среди всех респондентов против 20,1%. В паре Гриценко – Юлия Тимошенко побеждает Гриценко: 27,6% против 23,1%. В паре Гриценко – Владимир Зеленский побеждает Зеленский: 33,1% против 26,9%. Лидер ВО "Батькивщина" Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко: 26,1% против 21,6%. Зеленский во втором туре побеждает и Тимошенко (34,2% против 22,1%), и Порошенко (38,1% против 20,5%).

Социологический опрос был проведен с 16 по 23 февраля. Методом личного интервью (face-to-face) социологи опросили 2047 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность составляет 2,2%.