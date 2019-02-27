Партии «Слуга народа» и «Батьківщина» лидируют в парламентской гонке, - опрос

Лидером текущего рейтинга является партия «Слуга народа» шоумена Владимира Зеленского, хотя еще в начале февраля ее опережала «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг», передает «Украинская правда».

Согласно исследованию, «Слугу народа» готовы поддержать 21,9% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии «Батькивщина» составляет 17,8%.

Далее следуют: «БПП Солидарность» - 12,6%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11%, «Гражданская позиция» - 9,7%, Радикальная партия - 6%, «Самопомич» - 5,8%.

Также шансы на преодоление избирательного барьера имеют «Наши» Евгения Мураева (3,3%) и «Оппозиционный блок» (2,9%).

Социологи считают, что шансы попасть в парламент есть у шести-семи политических сил.

Социологический опрос был проведен с 16 по 23 февраля. Методом личного интервью (face-to-face) социологи опросили 2047 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность составляет 2,2%.