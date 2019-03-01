Процесс отпустил курирующий заместитель: В ОГА рассказали, как обстоят дела с созданием в Николаеве Центра реабилитации воинов АТО

В Николаевской облгосадминистрации заявили, что процесс по созданию в Николаеве Центра реабилитации воинов АТО запустился.

Об этом 1 марта сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир в ходе пресс-конференции руководства ОГА, сообщает «Преступности.НЕТ».

По его словам, процесс был затянут курирующим заместителем, которым являлся Евгений Шевченко. На сегодняшний день в АМПУ направили письмо по вопросу передачи больницы моряков для центра, параллельно с этим ищут другие помещения.

— Недавно социальный блог перешел под мое руководство, были проведены совещания и было обнаружено, что этот процесс, к сожалению, был немного отпущен курирующим заместителем. На данный момент, после совещания сразу направили письмо в Администрацию морских портов Украины и по завершению передачи больницы моряков, кроме того, параллельно запустили процесс еще нескольких вариантов помещений. Когда будет более детально, мы скажем, чтоб делать процессы параллельно, - сказал Александр Кушнир.

Чиновник отметил, что в прошлом году вопрос не решался, а распоряжения от курирующего заместителя не поступали в департаменты.

— К сожалению, да, в прошлом году были приняты решения, но соответственных поручений департаментам не поступало, работа, которая должна была быть, не была выполнена до конца. Сейчас мы будем догонять и ускорять это направление, - добавил Кушнир.

Александр Кушнир Валентин Гайдаржи

В свою очередь, заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи добавил, что в ходе переговоров АМПУ согласились передать больницу моряков.

— В рабочей встрече с начальником АМПУ по ряду вопросов я затронул и этот вопрос. Они подтвердили готовность сотрудничать с нами по части передачи этого объекта, - сказал Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ОГА рассматривают возможность создать центрреабилитации участников антитеррористической операции на базе лечебного учреждения Николаевского морского торгового порта (НМТП) и медицинского центра Администрации морских портов Украины (АМПУ) по улице Пограничной.

Как известно, глава Николаевской ОГА Савченко хотел , чтобы до 28 августа 2017 года был решен вопрос с открытием в Николаеве центра реабилитации воинов АТО.

В феврале 2017 года он высказывал идею создать Южный центр реабилитации для участников АТО и их семей на базе санатория «Победа». Тогда говорилось о том, что готовятся все необходимые документы в Министерство социальной политики для того, чтобы санаторий передали на баланс области.

Позже стало известно, что профсоюз Администрации морских портов Украины не хочет, чтобы на базе медицинского центра АМПУ был создан центр реабилитации участников АТО.