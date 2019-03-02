Аваков подтвердил, что СБУ в Одессе вела слежку за Зеленским

В Одессе сотрудник СБУ вел слежку за кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью изданию «The Бабель» заявил глава МВД Арсен Аваков.

Ранее Зеленский обратился в Нацполицию с заявлением, что с 30 января по 4 февраля за ним и его сотрудниками вели слежку 12 автомобилей в Одессе. Это случилось на фестивале «Лига Смеха».

- Да, он написал заявление в полицию и предоставил фото и видеозаписи. Действительно, в одном из случаев, когда патрульные полицейские остановили подозрительную машину, водитель предъявил удостоверение сотрудника СБУ. Продолжается проверка. Мы с Грицаком (председатель СБУ) были удивлены. Возможно, это была другая операция. Или совпадение, - говорит Аваков.

Вместе с этим министр не ответил, встречался ли он с Зеленским.

- МВД – это часть правительства, которое формирует парламент. Я не «при президенте» Зеленском. И хочу, чтобы МВД никогда не было «при президенте»… Будут выборы в парламент, будет создана коалиция, появится новое правительство. Там могу быть я, а могу и не быть. Возможно, пойду работать в журналистику.

Напомним, что ранее другой кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что за нападением на него в Одессе стоят начальник охраны Порошенко и замглавы СБУ.