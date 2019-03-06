В Киеве кандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались дать 200 тысяч долларов, чтобы он снялся с выборов

В Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен.

«Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. Лица задержаны [по подозрению в совершении преступления] по статье 157 («Препятствование осуществлению избирательного права») Уголовного кодекса Украины», - сообщила Варченко.

Отметим, что в избирательном бюллетене данные Юрия Тимошенко будут размещены рядом с данными Юлии Тимошенко, что гипотетически может привести к путанице.