У Лукашенко заявили, что диктатура – это «бренд» Беларуси

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что часто думает об «очень интересном слове диктатура». По ее мнению, это уже является брендом страны.

Об этом сообщает «Белорусский партизан».

- Диктатура – очень интересное слово на сегодняшний день. Оно так по-разному воспринимается. Это какая-то такая необыкновенная тенденция, о которой я достаточно часто думаю. Ведь мы это слово действительно употребляем, и в совершенно разных уже смыслах. Иногда с таким сатирическим оттенком. А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой приобретает какой-то позитивный оттенок, - заявила Эйсмонт.

По мнению пресс-секретаря, в мире может возникнуть запрос на диктатуру.

- Мы видим, что происходит вокруг – хаос, порой беспорядок. Я, может, какую-то парадоксальную вещь скажу, неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную и спокойную жизнь, - считает пресс-секретарь. - Ну что говорить, мне кажется, мы уже так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд.

Напомним, что Александр Лукашенко является президентом Беларуси уже 25 лет. За это время он подавил активность оппозиции, разогнал акции протеста и пытался заблокировать несогласные СМИ. В 2019 году относительное экономическое благополучие Беларуси оказалось под вопросом после того, как Россия стала давить на соседнее государство «налоговым маневром» в нефтяной сфере.