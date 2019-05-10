«Это политически раскрученная тема», - Сенкевич считает, что николаевской свалки хватит еще на десять лет

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что полигон твердых бытовых отходов прослужит еще около десяти лет, а проблема с полигоном создана из политических мотивов.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Как известно, вечером 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

В понедельник, 6 мая, депутаты горсовета совместно с чиновниками и сотрудниками КП «Николаевкоммунтранс» провели выездное совещание на полигоне, решили, что необходимо финансирование и охрана, и договорились обсудить это на заседании на следующий день. Однако 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.

Комментируя депутатские комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, члены которых никак не могут собраться, Сенкевич заявил, что не может повлиять на депутатов и считает, что, даже в случае, если он попросит их провести заседание, некоторые депутаты специально на него не придут.

— К сожалению, я не могу повлиять на депутатов, у меня такое чувство, что, если я скажу депутатам собраться на комиссию, некоторые из них специально не соберутся, то есть сделают все наоборот. Возможно, кто-то выбрал в преддверии выборов в Верховную Раду, в местные советы. Кто-то выбрал себе позицию: «Чем хуже, тем лучше», - сказал Сенкевич.

Что касается ситуации вокруг полигона ТБО, мэр заявил, что забор был установлен по его инициативе, а для того, чтоб его не ломали, по периметру свалки нужно поставить посты охраны. Также Александр Сенкевич отметил, что сортировочная линия не поможет, поскольку ромы, проживающие за территорией свалки, специально устраивают поджоги мусора.

— Хочу, чтоб вы понимали одну простую вещь – они (ромы – ПН идут туда, чтобы не свежепривезенные вещи отсортировать. Они туда идут для того, чтоб достать те залежи, которые лежали там много лет назад. Потому что в них находится металл. И как бы мы не ставили сортировочные линии, это все равно не прекратит проникновение ромов на территорию свалки и поджигание ими свалки. Они поджигают эту свалу, она начинает гореть, ее поливают водой и ее раскапывают, потому что необходимо убедиться в том, чтоб внизу нет очага. Для того, чтобы прекратить горение. И после этого они достают оттуда металл. Вот и все, - заявил Сенкевич.

По словам мэра, проблема была раскручена по политическим мотивам.

— Это политически раскрученная тема. Полигона нашего хватит для того ТБО, которого там нужно захоронить, еще лет на десять. Просто нужно активизировать работу для того, чтобы все понимали, а не заговорили и забыли в очередной раз, - сказал мэр.

Городской голова отметил, что для того, чтобы трагедии со смертью ребенка не повторилось, за детьми должны следить их родители, а не эксплуатировать их труд. Говоря о возможности установки мусороперерабатывающего завода в Николаеве, Сенкевич заявил, что это может произойти только в случае, если такой завод установят во Львове.

Также, ранее утверждая, что сортировочная линия не имеет смысла, Сенкевич заявил, что обсудит с департаментом экономики горсовета условия конкурса для компаний, которые смогут установить подобную линию на николаевской свалке.

— Что касается сортировочной линии, в ближайшее время я пропишу с департаментом экономики технические условия на проведение конкурса, и мы проведем конкурс, - добавил городской голова.

Напомним, директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявил, что без сортировочной линии полигон ТБО проработает не больше трех лет.