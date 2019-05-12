Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко

Президент Украины Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.

Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.

«Уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента Украины», - говорится в документе.

Напомним, Алексей Филатов оказался в числе тех, кому ГПУ объявила о подозрении в рамках дела о махинациях беглого бизнесмена Сергея Курченко на миллиарды гривен. Сам Филатов отказался приходить на допрос в ГПУ.

Справка

Алексей Филатов родился 25 ноября 1976 в Киеве. Ведущий украинский адвокат, специалист в области судебной практики.

Окончил Институт международных отношений Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко, где учился на отделении «Международное право». Получил диплом с отличием.

С июля 2014 занимает должность заместителя Главы Администрации Президента Украины. Отвечает за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство Президента Украины в судах. Один из идеологов судебной реформы.