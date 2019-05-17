Порошенко назначил экс-замглавы Госпогранслужбы, ответственного за строительство «Стены» на границе с РФ, послом в Таджикистан

Президент Украины Петр Порошенко назначил Василия Серватюка послом Украины в Республике Таджикистан.

Соответствующий указ президента Украины №233/2019 от 16 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

«Назначить Серватюка Василия Николаевича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Республике Таджикистан», - сказано в документе.

Отметим, 5 апреля Порошенко уволил Василия Серватюка с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины. Серватюк был назначен на эту должность 17 ноября 2014 года.

Также стоит отметить, что Серватюк бы ответственным за проект оборонительных сооружений на границе с РФ под названием « Стена».