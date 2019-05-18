В Госдепе США предложили вместо посла назначить в Украине временного поверенного, - СМИ

Вместо посла США в Украине могут назначить временного поверенного. Эту должность может занять экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные источники.

В Белом доме «хотели бы сделать в Киев политическое назначение». Как сообщают источники, одной из первых рассматривалась кандидатура Рудольфа Джулиани.

«Но осуществить это в нынешних условиях практически невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020», — отмечается в материале.

По информации издания, наиболее вероятным является назначение Уильяма Тейлора, который работал послом в Киеве в 2006—2009 гг.

«Ему Госдеп сделал предложение, которое исполнительный вице-президент Института мира США еще рассматривает», — говорится в статье.

Отметим, 20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает работу на своей должности.

Напомним. генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы президента США 2016 года. Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко «откровенной выдумкой» и обвинили генпрокурора в попытке подорвать репутацию посла США.