Делегация РФ просит собрать Совбез ООН из-за принятого Украиной закона о языке

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Делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 

Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Комментировать по сути это абсурдное обращение, удивившее не только Украину, нет смысла. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать», - написал он.

Также Николенко отметил, что подобные действия РФ - это попытка маргинализировать ключевую мировую площадку безопасности. По его словам, заседание может состояться в понедельник, 20 мая.

«Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить глава. В мае это - Индонезия», -  добавил пресс-секретарь.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 

Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.  

Людмила Жерновская

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