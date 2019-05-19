Портнов вернулся в Украину – бывший замглавы администрации Януковича прилетел в Борисполь

Бывший первый заместитель главы администрации Президента Украины во времена Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину.

В своем телеграмм-канале он опубликовал фото из аэропорта Борисполь.

«Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать», - написал он.

Напомним, что в 2005-2010 годах Портнов был соратником Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал заместителем глава администрации Януковича.

Андрей Портнов в бытность Виктора Януковича участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. Покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана, долгое время жил в Вене. В марте 2014 года Евросоюз заморозил активы Андрея Портнова, но через год его исключили из санкционного списка. Кроме того, в марте 2017 года ГПУ закрыла уголовное производство в отношении Портнова по подозрению его в присвоении государственных денег.

Ранее появились слухи, что Портнов вошел в команду Зеленского, но там эту связь опровергли. В то же время олигарх Игорь Коломойский не скрывает, что дружит с Портновым очень давно и недавно с ним встречался. Нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы «Возрождение» и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.