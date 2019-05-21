Экс-глава Конституционного суда Шевчук подал иск на свое увольнение

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук подал в суд иск на свое увольнение.

Об этом рассказал его адвокат Андрей Федур, передает «Левый берег».

В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева. Истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

Федур считает это дело чрезвычайно простым.

«В этом деле нет никаких политических аспектов», – сказал он.

Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

Напомним, 14 мая главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие. За такое решение проголосовали большинство судей.

Позже Шевчук назвал свое смещение преступлением, за которым «стоит главный выгодоприобретатель Порошенко».