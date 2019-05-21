Николаевская облорганизация «Радикальной партии» заявила о самороспуске из-за внутренних конфликтов

Николаевская областная организация «Радикальной партии Олега Ляшко» прекращает свою работу из-за конфликтов внутри этой политсилы.

Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

«Мы вынуждены констатировать тот факт, что некоторые руководители районных штабов действуют вопреки выбранной стратегии работы областного штаба, пытаются дискредитировать и саботировать его работу, что ставит под угрозу успех РПЛ в Николаевской области. Нас также категорически не удовлетворяет позиция одного из народных депутатов Радикальной партии Олега Ляшко - Василия Амельченко, который вместо качественного подбора кадров на должности партийной структуры в районах, вопреки поручению Лидера занял позицию «вселенского арбитра» в региональных структурах, вмешивается в выборы в ОТГ Николаевской области. Поэтому возлагаем на него полную ответственность за результаты избирательного процесса», – говорится в сообщении.