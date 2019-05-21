Юриста Коломойского назначили главой Администрации Президента Украины

Андрей Богдан Главой Администрации Президента Украины назначили Андрея Богдана.

Об этом сообщается в указе Президента Украины Владимира Зеленского №304/2019 от 21 мая.

Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью программе «Схемы», что Андрей Богдан является его личным адвокатом.

Богдан осуществлял юридическое сопровождение президентской кампании Владимира Зеленского и является его юридическим советником.

Телеканал «24» сообщал, что Андрей Богдан в свое время работал советником в правительстве Азарова. Он советовал Азарову относительно антикоррупционной борьбы. В 2014 году Богдан баллотировался от БПП и должен был стать народным депутатом, его даже внесли в партийный список. Он занимал проходное 74-е место, но мандат тогда ему не дали.

Справка:

По информации "Лига.net", Андрей Богдан родился во Львове, образование высшее юридическое. В 2001 году работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда. В 2007 году стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники". В том же году участвовал в парламентских выборах - под №93 избирательного списка блока Наша Украина - Народная самооборона. Представлял интересы блока и его неформального лидера - президента Ющенко - в судах.

С декабря 2007-го работал заместителем министра юстиции Украины (Николая Онищука), обеспечивал реализацию государственной правовой политики в сфере борьбы с коррупцией. В марте 2010 года назначен заместителем министра Кабинета министров Украины (Анатолия Толстоухова) - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. 7 февраля 2011-го Кабмин ликвидировал эту должность. С июля 2013 Андрей Богдан во второй раз был назначен правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

В 2014 году стал внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Андрей Богдан являлся одним из адвокатов Геннадия Корбана после того, как 31 октября 2015 тот был задержан.