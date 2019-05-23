Кабмин перед своим роспуском принял решение, дающее преференции энергокомпании Ахметова, - нардеп

Кабинет министров Украины 22 мая одобрил вопрос, по которому энергетическую компанию олигарха Рината Ахметова ДТЭК освободили от нагрузки компенсировать цены на электричество для населения.

Об этом на своей странице в Faсebook написал народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, эту обязанность повесили на государственные компании, а «ДТЭК дали даже заработать».

«И вот заседание открывается. Все решения, которые включены в повестку дня, принимаются одним (!) голосованием. Никому слова не дают, объявляют о принятии всех вопросов и закрывают заседание. Длилось все минут 10. Мы с Андреем Герусом (представитель президента Зеленского в Кабмине) предварительно проверили, что вопроса нет в повестке дня – и выдохнули с облегчением. Как тут же к нам подходит сотрудник Кабмина и говорит – решение в интересах Ахметова тоже принято! Без обсуждения (!), без выступления постпреда президента (!), без отдельного голосования (!), даже без озвучивания этого пункта!».

«Когда мы начали выяснять, нам стали вешать лапшу на уши, что «вопрос был в дополнительных пунктах, которых не было на бумаге, но на компьютере у членов Кабмина якобы этот вопрос высветился». Мы решили проверить компьютеры. На экране компьютера тоже видно, что этого вопроса точно не было. То есть чисто служебный подлог!» - рассказывает Лещенко.

Как оказалось, перед этим состоялось секретное заседание Кабмина. Нардеп говорит, что на нем «разрабатывали план, как провести решение в обход позиции Зеленского».

«Стенограмма этого собрания, которое называется «аппаратное совещание», есть в нашем распоряжении. И там видно, как плелся этот заговор и сознательно готовили решение за спиной всей страны. Похоже, что Кабмин под занавес своего термина, за исключением нескольких министров, стал молчаливым (а кто-то очень активным) сообщником Рината Ахметова», - считает нардеп.

Герус на своей странице в Facebook уточнил, что Кабмин рассматривал три постановления, которые касаются введения нового рынка электрической энергии.

«Одним пакетом были проголосованы решения, которые не были в повестке дня и даже не были озвучены с голоса. Некоторые решения, которые, как потом оказалось, были приняты, даже не были в перечне вопросов, которые рассматривались (и это зафиксировано)».

«Некоторые решения, которые сегодня рассматривались КМУ, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегированное положение. К сожалению, такие решения принимались в спешке еще до получения соответствующего заключения Антимонопольного комитета. На некоторые решения были получены жалобы от иностранных компаний, которые рассматривали возможность инвестировать в генерирующие мощности в Украине, что является важным, как для привлечения иностранных инвестиций, так и для демонополизации рынка. Нарекания иностранных компаний сводились к тому, что такие новые правила ограничивали конкуренцию и создавали преимущество отдельным локальным энергетическим компаниям», - отметил Герус.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет разрешил олигарху Ахметову купить «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго».