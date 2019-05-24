В Нидерландах министр подал в отставку из-за того, что обнародовал некорректные данные о преступности

Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс заявил об отставке после скандала из-за доклада о преступлениях, совершаемых лицами, ищущими убежища.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Причиной отставки стала статистика о преступлениях, совершаемых в королевстве мигрантами, которую Харберс привел парламенту. Нидерландская газета «De Telegraaf» обнаружила, что в докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений – в частности, преступлений сексуального характера и убийств – приводились в одной общей категории «другие» без дальнейшей классификации. Поэтому Харберса обвинили в попытке скрыть цифры.

Харберс взял на себя «полную ответственность» за то, что «неправильно проинформировал парламент». При этом министр отрицает преднамеренность своих действий. В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем микроблоге в Twitter заявил, что уважает решение Харберса. Рютте выразил «невероятное сожаление» из-за того, что «кабинет министров должен попрощаться с этим талантливым и преданным своему делу либералом».

Напомним, ранее сообщалось, что украинский министр соцполитики Рева назвал «мразями» жителей ОРДЛО.