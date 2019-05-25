«Содержательно»: Президент Зеленский провел встречу с главой НБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ.

Об этом Смолий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы Нацбанка, встреча с Президентом была содержательной.

«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно», - сообщил Смолий.

 

Анатолий Чубаченко

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