«Содержательно»: Президент Зеленский провел встречу с главой НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ.
Об этом Смолий сообщил в своем Twitter-аккаунте.
По словам главы Нацбанка, встреча с Президентом была содержательной.
«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно», - сообщил Смолий.