«Содержательно»: Президент Зеленский провел встречу с главой НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий провели встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ.

Об этом Смолий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы Нацбанка, встреча с Президентом была содержательной.