Зеленский надел бронежилет и каску и побывал на позициях украинских воинов на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности на посте наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника в 400 метрах от этого места.

Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

Кроме того, Президент заслушал доклад командующего Операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.