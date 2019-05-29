Зеленский выполнил самую важную задачу – освободил страну от Порошенко и его команды, - Новинский

Глава фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Вадим Новинский заявил, что новый Президент Владимир Зеленский выполнил самую важную задачу, которую от него ждали все украинцы, а именно освободил страну от Петра Порошенко и его команды.

Об этом он заявил во время эфира в программе «Большая игра»

- На переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским я высказал мнение от имени фракции Оппозиционного блока, что президент имеет конституционное право распустить Верховную Раду, но при этом у него должны быть веские юридические обоснования для этого решения. Но так как их нет, а у юристов на этот счет противоречивые мнения, следовательно, это решение исключительно политическое, – заявил Новинский.

Он отметил, что Владимир Зеленский выполнил самую важную задачу, которую от него ждали все украинцы – освободил страну от Петра Порошенко и его команды. Что касается необходимости для команды президента провести досрочные выборы, то, по мнению Вадима Новинского, пока у партии «Слуга народа» высокие рейтинги – у нее есть шанс через два месяца получить большинство в Верховной Раде. Пока же его противоречивые шаги свидетельствуют об отсутствии какой-либо четкой программы действий.

То же, по словам главы фракции Оппозиционного блока, касается и его заявлений, которые меняются в зависимости от аудитории и ситуации. Поэтому пока у украинцев создается впечатление, что отношения с ЕС и США Владимир Зеленский будет строить по примеру своего предшественника Петра Порошенко.

Комментируя первые шаги новоизбранного президента Украины, глава фракции оппозиционеров с сожалением отметил, что телесериал «Слуга народа» у всех на глазах превращается в документальный фильм.