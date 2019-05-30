На низком старте: как политсилы и депутаты готовятся к выборам

Тем самым он поставил точку в душевных метаниях политсил, будут или нет досрочные выборы.

Теперь для них наступила проклятая определенность, с которой что-то нужно делать.

27 мая Верховный Суд отказался рассматривать вопрос законности указа Зеленского и сказал, что это сфера деятельности КС. И если кое-кто из депутатов "Народного фронта" еще слабо надеется, что КС таки отменит президентский указ, то остальные в этом очень сомневаются.

"На КС сейчас влияют или команда Зеленского, или команда Порошенко. Для них эти выборы выгодны – у Зеленского пик рейтинга, у Порошенко максимальная мобилизация электората. Так что все будет летом", - говорит один из депутатов БПП.

Но даже тех, у кого хорошая социология, ждут 2 недели ада для определения кандидатов по спискам и мажоритарке.

И если бывший сине-белый лагерь в лице Оппоблока за прошлую неделю сумел спаковать на дальние полки все свои обиды и договорится о объединении, то так называемое оранжевое поле продолжает бурлить и рваться на мелкие лоскутки.

Несуществующие слуги народа

Согласно последней социологии группы "Рейтинг", на досрочных парламентских выборах партия "Слуга народа" получит более 40% избирателей. А значит, у Владимира Зеленского очень высокие шансы иметь свое большинство в Раде без всяких коалиций. При этом партия не представляет из себя реально ничего, кроме вывески, – и кто будет в ее списке, пока непонятно.

Партию возглавил Дмитрий Разумков, который на сегодня так и остается главным спикером команды Зеленского.

Избирательный штаб возглавил Александр Корниенко, который во время президентской кампании вел работу по регионам.

На брифинге в понедельник Корниенко сообщил, что они уже ищут людей, которые могли бы стать кандидатами от партии, в том числе в мажоритарных округах. Будут среди них и "кварталовцы", в частности актер Юрий Корявченков.

При этом среди кандидатов не должно быть действующих парламентариев, однако они могут быть в списке.

По словам Корниенко, часть кандидатов - волонтеры еще со времен президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского.

Руководитель диджитал-направления Михаил Федоров отметил, что подаваться на конкурс в список партии можно будет уже через несколько дней на соответствующем сайте. После чего кандидаты пройдут за 2 недели "многоступенчатую проверку кандидатов: политику безопасности, проверку добропорядочности и кадровую проверку с привлечением HR-агентств".

Отдельный разговор – мажоритарка. На сегодня любой парень, выходящий под брендом "Слуга народа", сходу получает 15% рейтинга. Правда, некоторые ушлые старые мажоритарщики уже нашли себе удобных спаринг-партнеров, которых готовы завести под эту вывеску.

Обновленная партия Петра Порошенко

Несмотря на то, что позиции БПП достаточно хороши, депутаты фракции пребывают в некоторой растерянности.

На съезде партии, который анонсирован на 31 мая, список партии не будет презентован – только будет запущен процесс праймериз. А сам список появится где-то в районе 8 июня.

Сейчас на сайте "Справа громад" (от названия форума, с которого началось обновление партии Порошенко) есть только 10 резюме (по состоянию на 29 мая. - Ред.). В основном от военных. Из цивильных старых членов команды БПП только бывший замглавы АП Ростислав Павленко - человек, сделавший больше всего для получения Томоса. А также министр по делам ветеранов Ирина Фриз, кстати уже 5 месяцев работающая без зарплаты в Кабмине Гройсмана.

Петр Порошенко будет лидером партии и главой центральной рады. А вот возглавит ли он список – пока интрига.

В первую десятку попадут Ирина Геращенко, Андрей Парубий, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, любимые экс-президентом блогеры и возможно, даже актриса Ирма Витовская. А вот действующим депутатам места достанутся, видимо, уже со второго десятка.

"Поэтому сейчас все ходят и смотрят друг на друга волком, потому что на всех мест не хватит. Даже говорят, группы ближайшего окружения Порошенко между собой перессорились", - говорит собеседник. По его словам, не всем списочникам хочется идти в мажоритарку.

Хотя есть и те, кто пойдут – причем не под флагами обновленной БПП, а партии Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса, названной соцсетями "Плохие гены".

"Туда пойдут мажоритарщики из Николаевской и Херсонской областей, например", - говорит еще один депутат фракции БПП.

Избирательный штаб партии, по всей видимости, останется в руках Сергея Березенко, потому что глава штаба в президентскую кампанию Виталий Ковальчук больше этим заниматься не будет. Как и политтехнолог Игорь Грынив.

Одинокая женщина уже не желает познакомиться

Несмотря на то, что Юлия Тимошенко заняла третье место на выборах, актуальный рейтинг ее партии просел до 7-8%.

Такую социологию в штабе увидели за несколько недель до выхода данных группы "Рейтинг" и даже провели консультации о возможном объединении с Анатолием Гриценко, Олегом Ляшко и Виталием Кличко, чьи политические проекты имеют все шансы не попасть в Раду. Для Тимошенко нужно было найти расширение электоральной базы, потому что иначе сложно рассчитывать на должность премьера.

По состоянию на конец прошлой недели очень вероятным был тандем с ударовцами, за что Юлия Тимошенко и ее партия получили бы неплохие деньги на кампанию.

Но все пошло наперекосяк, когда часть депутатов "Батькивщины" заявили, что своим места в списке не хватает, куда еще УДАР тащить.

Поэтому лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в интервью Украинскому радио, что ее партия на выборы пойдет самостоятельно. Хотя и готова сотрудничать с теми, кто поддерживает идеи ее Нового курса.

Сотрудничество, по всей вероятности, будет по мажоритарке, когда Тимошенко возьмет под свое крыло и ударовцев и некоторых фронтовиков. Во всяком случае, последние на это надеются.

На сегодня группа УДАР в парламенте составляет 2 десятка депутатов. Если бы выборы проходили осенью, то Кличко шел бы на них самостоятельно, а список бы возглавлял его брат Владимир. Но два месяца для восстановления убитого рейтинга УДАР слишком мало. И даже велосипедный мост в масштабах страны ничего не значит, особенно с треснувшим стеклом.

По состоянию на вчерашний вечер УДАР решил идти с "Европейской солидарностью" Порошенко.

Дружба змеи и черепахи – секрет выживания Оппоблока

Как известно, перед президентскими выборами Оппоблок раскололся на две части – ахметовскую и бойковскую. Многолетние конфликты в стане бывших соратников Виктора Януковича дали о себе знать. К тому же, стороны кардинально разошлись в своем отношении к Виктору Медведчуку в списке.

Однако провал Вилкула, а также появление на юго-восточном электоральном поле команды Зеленского и партии мэров Труханова-Кернеса, способых обкусать рейтинг Оппоблока на парламентских выборах, заставил стороны вернуться к диалогу.

В результате по состоянию на конец прошлой недели стороны поделили проценты внутри Оппоблока следующим образом: треть отходит группе Рината Ахметова, треть группе Левочкина-Бойко, треть Медведчуку и Рабиновичу.

Вадим Рабинович, по слухам, заявлялся на роль посредника в переговорах с Ахметовым, но стороны обошлись и без него. Теперь осталось понять, кто возглавит список, ведь по президентским договоренностям это должен был быть Рабинович.

Сейчас Оппоблок занимает второе место в рейтингах социологов, даже до восстановления отношений, а значит, у Виктора Медведчука есть высокие шансы таки вернуться в президиум Верховной Рады.

Голос Вакарчука

Еще год назад Святослава Вакарчука считали чуть ли не главным претендентом на президентское кресло. Но его отказ от участия в президентской гонке существенно снизил его электоральную поддержку.

Социологи "Рейтинга" оценили его поддержку на уровне 4,6% от определившихся. Судя по всему, у Вакарчука есть все шансы зайти в Раду и повторить успех "Самопомочи". По сути, именно нишу партии Андрея Садового и займет новая политсила Вакарчука.

Изначально шла речь, что политсилу будут создавать на базе Украинской галицкой партии и "Силы людей".

Также на прошлой неделе появились слухи о переговорах о сотрудничествес "Самопомиччю".

Но во вторник во время интервью Цензор.НЕТ Вакарчук опроверг возможность объединения с партиями.

Он назвал это попыткой "без меня меня женить" и заявил, что ему "важны люди, а не бренды".

В последнем месседже явно читался намек на переговоры с участниками проекта "Люди важливі" бизнесменом-ресторатором Сергеем Гусовским и замминистра экономики Максом Нефедовым. Но до съезда партии "Голос" Вакарчук не готов анонсировать все козыри своей команды.

А вот для бывших депутатов у Вакарчука плохая новость – он их в список не возьмет. По словам нового политического лидера, он хочет завести в список нераскрученных в телеэфирах и фейсбуках специалистов, а действующих депутатов с чистой репутацией он готов поддержать в мажоритарке.

Надо признать, что такая позиция Вакарчука вызвала бурю гнева у некоторых парламентариев. Ведь они рассчитывали на него как на свой спасительный плот, и к работе в формате мажоритарки не готовы ни морально, ни финансово.

В порыве гнева они вчера даже называли Вакарчука сателлитным проектом Порошенко.

Надо признать, что за последний год действительно не раз приходилось слушать о планах администрации Порошенко купить Вакарчука и не пустить его на выборы. Но отказ от выборов все же был личной позицией певца.

Начиная с зимы прошлого года он трижды встречался с Порошенко – на одной из встреч предлагал президенту для улучшения своих позиций проголосовать избирательный кодекс, на второй – отстранить одиозных людей. На третьей, за неделю до второго тура, о поддержке просил уже Порошенко. Но Вакарчук отказался.

Сейчас Вакарчук для Порошенко и вовсе главный конкурент, съедающий его рейтинг на Западной Украине. Именно с этим и связаны слухи о появлении партии с Олегом Винником и Виктором Павликом в списке.

Неслучившаяся премьера

Еще месяц назад активно ходили слухи о появлении новой партии Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка.

Но по последней информации, объединения не будет.

Причин несколько – тандем двух премьеров не очень интересен электорату.

На сегодня у партии Гройсмана 0,9% поддержки, а у Яценюка – 0,1%.

В лучшем случае проект наберет 5%, и как комплектовать список по схеме 50\50 - непонятно. По 10 проходных мест на каждого не устроит ни соратников Гройсмана, ни Яценюка.

В понедельник на фракции Яценюк объявил однопартийцам, что они пойдут на выборы только по мажоритарке. По оптимистичному прогнозу, шансы пройти есть у 20.

Александр Турчинов и Арсен Аваков, скорее всего, не пойдут на выборы даже по округам. А вот что будет делать Арсений Яценюк, пока неясно.

Что касается Гройсмана, то съезд его партии, как и остальных, пройдет на следующей неделе. Пока точно в списке будут только сам премьер и министр Александр Саенко. А также руководитель штаба партии, экс-руководитель минАПК в статусе и.о. Максим Мартынюк.

На четверг спикер Андрей Парубий поставил в повестку дня вопрос отставки Гройсмана.

Но может оказаться так, что голосовать будет некому – депутаты уехали работать в округа. Так что зря Владимир Зеленский просил их не пиариться в Раде – они будут это делать в полях.

"Ищите меня на асфальтоукладчиках округа", - сказал во вторник один из депутатов НФ.

И маленький нюанс

30 мая Рада должна рассмотреть не только отставку Гройсмана, но и вопрос о сроках госзакупок ЦИК на выборах. Без этого ЦИК просто не сможет напечатать бюллетени. А значит, если сроки будут пропущены, а закон не принят, то Зеленскому придется отменять свой указ о выборах. И писать новый. А так и на прежние сроки выборов не долго выйти.

Татьяна Николаенко, "Цензор. НЕТ"