Заместитель Авакова и экс-начальник николаевского управления: Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Первым заместителем главы Службы безопасности Украины, руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины назначен генерал-майор Олег Козловский.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Виталий Бунечко и Алексей Петров назначены заместителями главы СБУ.

Генерал-полковник Александр Калинин, который ранее возглавлял СБУ Николаевской области, стал руководителем главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, заняв место Сергея Конюхова.

С января этого года Олег Козловский занимал должность заместителя главы Национальной полиции - начальника департамента оперативной поддержки. По данным ZN.UA, именно он во время президентских выборов курировал борьбу полиции с «сетками», подкупом избирателей и другими нарушениями.

Полковник Виталий Бунечко - брат руководителя юридического подразделения «Укрнафты». Именно он представлял интересы компании из орбиты Коломойского в судебных тяжбах с НАБУ. Самого Виталия в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры «Энергоатома», а также в крышевании компании «Укргазодобыча».

Генерал Алексей Петров ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ.

Напомним, ранее Зеленский уволил главу следственного управления СБУ.