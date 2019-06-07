Адвокат по делу о «разгоне» николаевского Майдана заявил, что экс-начальника милиции Шевчука обвинили по инициативе бывшего губернатора Мерикова и его зама Янишевской

Олег Шевчук с адвокатом Владимиром Тимошиным Обвиняемый в «разгоне» Евромайдана в Николаеве экс-начальник городского управления милиции Олег Шевчук назвал производство относительно себя сфабрикованным, а его адвокат Владимир Тимошин заявил, что инициаторами этого дела являются бывший глава Николаевской областной государственной администрации Вадима Мерикова и его заместителя Оксаны Янишевской.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года. В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение.

– Я считаю, что уголовное производство относительно меня сфабриковано. Никаких незаконных приказов, которые нарушали действующее на то время законодательство, я не отдавал. Тем более не вводил в заблуждение своих подчиненных. Я считаю себя не виновным и прошу уважаемый суд вынести оправдательный приговор, – сказал в своем последнем слове в суде Олег Шевчук.

Его адвокат Владимир Тимошин в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что считает дело относительно Шевчука открытым из-за политических мотивов с подачи действующего тогда главы Николаевской ОГА Вадима Мерикова, в чем ему помогла его заместитель Оксана Янишевская.

– В 2015 году действующему на тот момент губернатору Мерикову надо было показать, наверное, Президенту. Модно тогда так было. Поэтому Мериков Вадим Иванович был инициатором открытия этого производства – лично он обратился в прокуратуру с письмом и потребовал проведение этого расследования. Основной свидетель на тот период, которая даже называла себе потерпевшей в самом начале, – это его заместитель Янишевская. В судебном заседании, когда и в первый раз был оправдательный приговор и сегодня, все потерпевшие сказали, что они не являются потерпевшими. Один из потерпевших сказал, что его назначили потерпевшим. Ни один свидетель стороны обвинения и потерпевший даже слова плохого на Шевчука не сказали. Ни один из них не дал никаких показаний о причастности Шевчука к этому делу, – сказал Владимир Тимошин.

– В материалах дела есть подписанное Мериковым письмо прокурору области о том, что он считает, что ест состав преступления в этих действиях. То есть надо было тогда отчитаться перед Киевом о том, что «вот какие мы молодцы в Николаеве выявили, нигде нету, а у нас есть». По всем показаниям говорили, что на площади был заместитель Шевчука и заместитель давал указания. Но заместитель был не интересен, надо было именно, чтобы громко прозвучало на всю страну, что это начальник милиции, – подчеркнул адвокат.

Также он отметил, что апелляционный суд не имел право возвращать производство на новое рассмотрение, но это решение апелляционной инстанции является окончательным и не может быть обжаловано, хотя кассационный суд согласился с доводами адвоката. Также он подал жалобу на всех членов судейской коллегии, которые вернули дело Шевчука на новое рассмотрение, в Высшем совете правосудия.

– Это неправильно. Вернуть дело на новое рассмотрение, скажем так, чтобы было всем понятно, можно, когда оно рассмотрено не судьей и не в суде. Например, был отвод заявлен и не в том зале рассмотрели, вообще не в помещении суда и так далее. Других оснований для возврата обвинительного акта нет. Есть обобщенная судебная практика, в которой говорится, что если апелляционный суд не согласен с приговором, то выносите обвинительный приговор. Но как поступили, так поступили. И на тот период надо было политически показать. У нас уже приехали новые прокуроры, как прокурор области, так и заместители, и они инициировали это. Не буду говорить, влияли или не влияли, но на это похоже. Это я как адвокат говорю, а как человек я думаю, что все причастные к этому делу люди, независимо от того какой будет результат, я имею ввиду Мерикова и Янишевскую, должны, наверное, извинится перед Шевчуком, – сказал Тимошин.

Напомним, как в Центральном районном суде Николаева несколько раз переносили заседание по уголовному производству относительно Олега Шевчука из-за неявки прокурора. После того как в суде отметили, что такая ситуация происходит уже пятый раз, прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявил, что группа сотрудников прокуратуры больше не будут пропускать заседания.