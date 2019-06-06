«Дом-1» мы уже смотрели с Репиным, это «Дом-2» с Лепишевым: Казакова заявила, что городом манипулирует комиссия по ЖКХ

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что депутаты-члены комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не собираются на заседания специально, ставя в приоритет свои политические взаимоотношения.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По ее словам, депутаты опираются на собственные симпатии, а председатель комиссии Александр Лепишев не может найти общий язык с членами комиссии.

— Когда я главам комиссий звоню, приглашаю их, по два раза состыковываем время, и они не приходят, а потом на комиссии говорят, что аппарат совета не дал им точную дату и так далее – это называется манипуляция. Городом манипулирует комиссия по ЖКХ. Для того, чтобы не было этих манипуляций – хотим, не хотим, дружим, не дружим, я на комиссии приходила и говорила, что «Дом-1» мы уже смотрели с Репиным, это «Дом-2» с Алексеем Лепишевым. К сожалению, Алексею Александровичу надо найти общий язык со всеми членами комиссии, - сказала Татьяна Казакова.

Что же касается важных вопросов, которые «зависают» на комиссии, Татьяна Казакова предложила рассмотреть законный способ выносить их сразу на рассмотрение сессии городского совета.

— Те вопросы, которые там зависли, мы не можем эти вопросы перенести через положение комиссии на другие комиссии. В законе прописано – должна решать профильная комиссия. Даже если мы перенесем, а в положении должно быть решение профильной, то будут два решение – одной комиссии и профильной. Я считаю, что, если у Мкртча Самвеловича будут проблемы с комиссией, которая принимает или не принимает, он должен согласно законодательству находить способы, как это выносить на сессию, - добавила Казакова.

Как известно, вечером 1 мая, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

6 мая, на выездном заседании комиссии по вопросам ЖКХ на полигон двое депутатов и чиновники пришли к тому, что необходимо больше осветить свалку, увеличить посты охраны по периметру полигона, устранить дыры в заборе, заняться вопросом финансирования сортировочной линии, а также установкой камер видеонаблюдения по всему периметру. Однако, так как из комиссии по вопросам ЖКХ присутствовали лишь два ее члена – Алексей Лепишев и Александр Гусев, комиссия была не уполномочена принимать решения, поэтому на сегодняшнем заседании, 7 мая, главные моменты должны были донести до остальных членов комиссии и принять окончательное решение.

При этом, 7 мая, комиссия по вопросам ЖКХ так и не рассмотрела вопрос связанный с городским полигоном твердых бытовых отходов - его даже не внесли в повестку дня. Стоит отметить, что депутат Олег Солтыс интересовался, зачем «переливать из пустого в порожнее», если в среду, 8 мая, депутаты трех комиссий: по вопросам ЖКХ, законности и бюджета соберутся на совместное совещание ради вопроса по полигону ТБО.

В среду, 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.