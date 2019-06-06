Президент избран. Кого теперь выбирать в парламент?

В мае вступил в должность новый президент Украины Владимир Зеленский. Такого главу государства украинцы ждали давно, никто в странах Европы не может похвастаться подобным рейтингом, подобным процентом голосов, полученных на выборах. И ведь это были по-настоящему демократические, конкурентные выборы, а не так, как в странах Средней Азии, когда там избирают какого-нибудь очередного туркменбаши. Словом, украинцы получили то, чего хотели, а сам Зеленский получил колоссальный вотум доверия.

Впрочем, сам по себе новый президент мало что может сделать, он не волшебник и не сказочный герой, он обычный украинец, обладающий прекрасными качествами – честностью, порядочностью, принципиальностью и целеустремленностью. Но ему нужна команда единомышленников и нужен новый эффективный парламент, олицетворяющий законодательную ветвь власти в нашей стране.

Мы видим, что уже буквально с первого дня президентства Зеленский столкнулся со стеной неприятия и жесткого противостояния. Он обратился к Верховной Раде с тремя посылами: принять избирательный закон, отменяющий мажоритарные округа, с открытыми партийными списками и снижением проходного порога до 3% голосов; принять закон об импичменте президента, распустить парламент и провести досрочные выборы.

Эти три пункта – не прихоть Зеленского, это программа, с которой он шел на президентские выборы, которую поддержали миллионы людей. Это – мнение нашего народа. Вспомните, когда он в прямом эфире заявил, что парламент нужно распускать, а Кабмин разгонять, ему аплодировала вся страна. Такова реальная оценка, которую народ дал старой власти. Но парламентарии проигнорировали призыв Зеленского и оставили старую избирательную систему. Поэтому выборы пройдут и по спискам, и по мажоритарным округам.

Не все народные депутаты одинаково плохи, они разные, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Возьмем наших николаевских нардепов. Чисто по-человечески хотелось бы сказать о каждом что-то доброе. Но, к сожалению, сказать доброе слово могу не о каждом, хотя знаю всех до единого – кого-то хуже, кого-то лучше.

Самый отдаленный округ в Николаевской области – округ №132, где депутатом является Аркадий Корнацкий. Это человек от земли, человек-труженик. Заниматься сельским хозяйством непросто, это сложный и неблагодарный труд, которым в молодости приходилось заниматься и мне, когда после службы в армии и окончания техникума я почти три года проработал в селе – завгаром и простым водителем. Работать приходится каждый день с раннего утра до поздней ночи, во время уборочной – вообще сутками напролет без сна и отдыха. Но в мое время работала колхозно-совхозная система, была мощная поддержка со стороны государства. Сегодня вести аграрный бизнес нужно самостоятельно – никто о тебе не позаботится кроме тебя самого. Больше того, с аграриев гребут непомерные налоги. Работать им непросто, даже с учетом того, что сегодня сельское хозяйство не просто рентабельно, оно является одним из главных локомотивов украинской экономики.

Корнацкий дал людям много рабочих мест, у него серьезный аграрный бизнес. А его скандалы с землей спровоцировало само же государство своей непоследовательной, подчас просто провокационной политикой в области земельных отношений. Но вот что он сделал как депутат – честно, я просто не знаю.

Нардеп Андрей Вадатурский тоже связан с аграрным бизнесом, их семья – семья честных тружеников. Его отец создал с нуля одну из крупнейших аграрных компаний Украины, которая превратилась в огромную вертикально интегрированную структуру – от поля до конечного потребителя. А сам народный депутат Вадатурский отличился и законотворческой деятельностью, и работой на округе. Хотя сделал далеко не все. Состояние дорог из Николаева в Кропивницкий и на Кривой Рог – яркий тому пример. Тем не менее, Вадатурский активно работает на своем округе. И не только на своем. Он не делит избирателей на своих и чужих.

Селян не проведешь, просто так их на избирательные участки не загонишь. Если они будут голосовать, то только за конкретные дела и за людей дела. Иного не дано. Это в огромной городской мешанине можно случайно проскочить на выборах. В селе такого не получится, там все слишком хорошо друг друга знают, там всё на виду. Не пойдет селянин голосовать за того, кого не знает и кто ему не нужен.

Вадим Пидберезняк прошел в Раду по спискам «Народного фронта» А.Яценюка. Не знаю, как для вас, а для меня это уже конкретный политический диагноз. Своего округа у нардепа-списочника нет, поэтому он работает взагалі, постояно вторгаясь на округа мажоритарщиков. Знаю его не слишком хорошо, судить о нем могу разве что по его появлениям на двух-трех сессиях Николаевского горсовета, депутатом которого я являюсь уже больше 17 лет подряд. Каждый раз он начинал с одного и того же: выходил на трибуну и учил нас жить, обвинял в коррупции, в том, что мы всё делаем неправильно. Я, как человек воспитанный, слушал молча, но про себя подумал: «И откуда ты такой умный взялся?» Наверное, права народная мудрость – на воре и шапка горит. Это я по поводу коррупции со стороны Пидберезняка.

Каждый из наших 11 народных депутатов, а баллотироваться на предстоящих выборах собираются все они за исключением разве что полковника Ивана Савки, должен был через СМИ – ТВ, газеты, интернет – подробно отчитаться перед избирателем за свою работу на протяжении всего срока полномочий: что сделал, что инициировал, какие законопроекты внес, какие на округ привлек средства, какие бюджетные субвенции? Но ни одного такого отчета я пока не видел. Поэтому мне сложно судить как и чем живут депутаты.

Зато я, как депутат горсовета, почетный гражданин города, коренной николаевец, прекрасно знаю, чем живут мои горожане. Они не живут – выживают. К примеру, за каденцию нынешней Верховной Рады природный газ подорожал в несколько раз. Это при том, что Украина добывает более 20 млрд. кубометров собственного газа и себестоимость нашего газа в разы меньше цены газа импортного. Так по какой причине настолько вздули для населения? С июня газ для николаевцев стоит 8,81 грн. за кубометр. Это самая большая цена по всей стране. Ау, где вы, господа народные депутаты от Николаевщины?!

Половину украинской электроэнергии вырабатывают украинские АЭС, еще часть – государственные же ГЭС. Атомная и гидроэнергетика дают самую дешевую по себестоимости электроэнергию. Но цена электричества для конечного потребителя, как и цена природного газа, выросла в разы. Почему? Почему мы продаем электроэнергию на экспорт намного дешевле, нежели собственным гражданам? Может у нас огромные деньги вкладываются в обновление сетей и подстанций? Так нет же, всё дышит на ладан. Зато под предлогом борьбы с монополией людям создали новые трудности, отобрали у пенсионеров – самых бедных и в то же время самых добросовестных плательщиков – их старые переплаты за электроэнергию. В энергосбыте – очереди, нервы и неразбериха, люди обозлены на власть, которая до такого довела. И все ведь сделано по новому закону, который приняли народные депутаты нынешнего созыва. Куда они смотрели, принимая такой закон, неужели не понимали, чем всё закончится?

Можем вспомнить о росте цен на бензин, солярку и автогаз, об отмене государственного регулирования цен на основные продукты питания. Свободный рынок, протаскиваемый нашими нардепами, привел к тому, что рацион питания людей малообеспеченных, прежде всего пенсионеров, оскудел окончательно. Пенсия по покупательной способности сегодня намного ниже, чем в 2014 году, когда этот парламент избирали.

Возьмем мажоритарные парламентские округа по Николаеву и его окрестностям. По всем основным рейтингам развития мы на последних местах в стране. Сколько говорилось о дорогах! Но ни одна стратегическая трасса национального значения за прошедшие пять лет капитально не отремонтирована. Не отремонтирован ни один мост. Я уже не говорю о строительстве нового объездного моста севернее Николаева, который нам обещали. У города на это нет денег, а у государства они есть, но ему – наплевать.

Аэропорт остался на таком же уровне, как и был – только лоск навели, угрохав огромные деньги: один лишь городской бюджет за два года дал на аэропорт 50 млн. грн. Теперь еще и подрядчик судится с аэропортом, требуя вернуть 40 млн. грн. за выполненные работы. Деньги вбухали, а результатов нет, регулярных рейсов нет, кроме одиночных чартеров в Турцию и Египет. Отчетности по истраченным на аэропорт баснословным деньгам мы тоже не увидели, как и отчетности от наших нардепов.

Чтобы страна развивалась, сегодня нужен новый парламент с новыми людьми, новыми мыслями и идеями. Каждый день мы должны идти вперед.

В Николаеве есть немало тех, кто способен достойно представлять наш город в Верховной Раде – умных, честных и достойных людей. Но для победы на выборах требуется масса других факторов. Например, нужна высокая узнаваемость и сплоченная команда единомышленников, готовых тебя поддержать, нужно большое количество сподвижников и сторонников. Финансовая составляющая для выборов – это тоже важно. Когда люди без копейки официально задекларированных доходов, этакие содержанцы, живущие за счет супруги, становятся народными депутатами и говорят, мол, мне волонтеры помогли, я в это не верю. Депутатами Верховной Рады должны становиться успешные, состоявшиеся в жизни и финансово независимые люди.

Человеком, отвечающим всем моим критериям, способным достойно представлять николаевцев в парламенте и эффективно отстаивать их интересы является лидер нашей фракции «Оппозиционого блока» в городском совете Игорь Сергеевич Дятлов.

Вместе мы были в оппозиции к президенту Порошенко, к государственной исполнительной власти. И время показало, что мы были правы – общеизвестно, какую оценку ушедшему президенту дали простые люди. Мы были вместе с этими людьми, а значит, мы шли правильным путем.

Наверное, мы уже не можем называться «Оппозиционным блоком», мы не сможем быть в оппозиции к новому президенту за которого проголосовали свыше 85% николаевцев, за которого агитировали голосовал я сам, мои друзья и близкие, коллективы созданных мною предприятий. Нам нужно переформатироваться.

Но всё это потом. А сейчас нам нужно достойно пройти парламентские выборы. Уверен, что на мажоритарных округах люди дадут оценку и нынешним народным депутатам, и тем, кто будет баллотироваться впервые.

Пока я вижу по Николаеву только одного стопроцентно проходного кандидата в парламент – Игоря Дятлова. С ним в команде мы работаем четыре года, прошли крым, рым и медные трубы. Мы не давали транжирить бюджетные деньги, заставляли чиновников работать на благо города, добились принятия и реализации ряда важных городских программ, включая программу энергоэффективности, предложенную Игорем Дятловым в 2014 году под названием «Теплый дом». Многое позитивное, что происходит в городе, это не только заслуги нашей команды, но и лично Игоря Сергеевича, человека целеустремленного и настроенного на конструктив.

Уважаемые николаевцы! Мы правильно поступили, избрав нового главу государства. Сегодня я призываю вас хорошо все взвесить и сделать такой же правильный выбор во время голосования за новый парламент. В этот раз нам нельзя ошибиться!