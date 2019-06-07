Личного охранника Порошенко, который за неделю стал генерал-лейтенантом, уволили с руководящей должности в разведке

«Генерал-рекордсмен» и личный охранник Петра Порошенко Юрий Федоров 7 июня уволен с должности заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Напомним, после поражения на выборах президент Петр Порошенко в мае уволил Юрия Федорова с должности начальника личной охраны Президента – замначальника Управления государственной охраны.

«Федоров является рекордсменом – он быстрее всех в Украине получил звание генерал-лейтенанта военной разведки и быстрее всех был уволен с должности замначальника ГУР».

«После этого (увольнения из президентской охраны – ПН), Федорова неожиданно закрытым указом назначили заместителем начальника ГУР МО – причем даже без согласования с начальником ГУР Бурбой. Спустя неделю новоиспеченному военному разведчику Федорову закрытым указом Президента присвоили звание генерал-лейтенанта! Таким образом, всего за неделю карьеры военного разведчика Федоров получил звание, к которому военнослужащие идут долгие годы, и достигают далеко не все», - пишет Бутусов.

По его словам, такое назначение и такой порядок присвоения звания возмутил многих военнослужащих.