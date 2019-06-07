Личного охранника Порошенко, который за неделю стал генерал-лейтенантом, уволили с руководящей должности в разведке

«Генерал-рекордсмен» и личный охранник Петра Порошенко Юрий Федоров 7 июня уволен с должности заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Напомним, после поражения на выборах президент Петр Порошенко в мае уволил Юрия Федорова с должности начальника личной охраны Президента – замначальника Управления государственной охраны.
«Федоров является рекордсменом – он быстрее всех в Украине получил звание генерал-лейтенанта военной разведки и быстрее всех был уволен с должности замначальника ГУР».
«После этого (увольнения из президентской охраны – ПН), Федорова неожиданно закрытым указом назначили заместителем начальника ГУР МО – причем даже без согласования с начальником ГУР Бурбой. Спустя неделю новоиспеченному военному разведчику Федорову закрытым указом Президента присвоили звание генерал-лейтенанта! Таким образом, всего за неделю карьеры военного разведчика Федоров получил звание, к которому военнослужащие идут долгие годы, и достигают далеко не все», - пишет Бутусов.
По его словам, такое назначение и такой порядок присвоения звания возмутил многих военнослужащих.
«И надо отдать должное министру обороны Полтораку и начальнику военной разведки Бурбе, которых тоже вскоре собираются увольнять – они не махнули рукой на это дело и сами исправили эту ошибку, сами уволили Федорова, чтобы не носить такого пятна на своей биографии. Но история Федорова не закончена. Он получил звание с очевидными и грубыми процессуальными нарушениями, и правоохранительные органы должны проверить законность присвоения ему звания генерал-лейтенанта», - считает Бутусов.