Парламент Молдовы проголосовал за признание страны «захваченным государством»

61 молдавский депутат на экстренном заседании парламента 8 июня проголосовал за признание Молдовы «захваченным государством».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Newsmaker».

Депутаты в субботу избрали руководство парламента и намерены утвердить правительство, но Конституционный суд безотлагательно признал избрание неконституционным, как и еще непринятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным, ведь срок формирования рабочих органов парламента закончился 7 июня.

Однако президент Молдовы Игорь Додон отказался распускать парламент, заявив, что имеет такое право, но не обязан сделать это.

Представитель блока ACUM Андрей Нэстасе, избранный в юридический комитет, предложил до утверждения состава правительства рассмотреть декларацию о признании Молдовы захваченным государством, которую и приняли депутаты.

В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражение вотума недоверия Конституционному суду.

В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает решения, противоречащие законодательству.