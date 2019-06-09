«Слуга народа» представила сто фамилий избирательного списка – в первой пятерке бизнесмен из Николаева Арахамия

В воскресение, 9 июня, в киевском ботаническом саду состоялся съезд партии Владимира Зеленского «Слуга народа», на котором были представлены первые 100 фамилий избирательного списка политсилы, а также отдельный кандидаты на одномандатных избирательных округах.

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12:45 Дмитрий Разумков сообщил, что первая часть съезда закончилась. Далее будет продолжаться работа с делегатами сегодня и завтра.

12:43 На съезде представили отдельных кандидатов на одномандатный избирательные округа. Николаевской области в этом списке не оказалось.

Тем временем, в качестве предложенных мажоритарщиков были названы среди прочих актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик»), который планирует баллотироваться по округу №31 (Кривой Рог), и журналист Александр Дубинский, который собирается баллотироваться по округу №94 (Киевская область).

12:41 Глава партии Дмитрий Разумков сообщил, что полный список будет представлен на рассмотрение общественности. В течение месяца в него можно будет вносить изменения.

12:33 На съезде начали представлять первых 100 кандидатов по партийному списку. Первые 20 человек поднялись на сцену. Николаевский бизнесмен Давид Арахамия под номером 4 в списке.

12:18 Перед собравшимися выступает Владимир Зеленский. Он заявил, что сегодня будут названы 100 фамилий избирательного списка, а также «мажоритарщики». По словам Зеленского, он допускает, что в эти списки могли попасть недостойные люди, так как времени всех проверить не хватило. Но если таковые будут выявлены, он пообещал, что партия исправит эти ошибки.

12:11 Президент Украины Владимир Зеленский перед началом съезда провел для «Нового времени» экскурсию по фургону, в котором он ожидал начало съезда своей партии Слуга народа.

– Зайдите. Зачем вам рассказывать, что я делаю, когда вы можете это увидеть? — сказал он, пригласив журналистку НВ Кристину Бердинских осмотреть автомобиль.

Авто представляет собой «дом на колесах», в котором расположены небольшая зона отдыха, умывальники и гримировальный стол. Президент также достал несколько документов и показал их журналистам, заявив, что у него отсутствуют списки партии Слуга народа.

– Смотрите, нет тут списков у меня. Нет, мне так кажется, — сказал Зеленский.

"Може там Разумков ховається зі списками?".

Володимир Зеленський запропонував НВ подивитися, що в автомобілі, де він відпочиває від спеки, немає нічого секретного pic.twitter.com/WDUwi88BjU — Новое Время (@tweetsNV) 9 июня 2019 г.

12:07 На съезде от Николаевской области присутствуют директор Софиевского гранитного карьера Игорь Негулевский, председатель Федерации футбола Николаевской области Александр Пасечный.

11:55 В то же время, на мероприятии замечен экс-руководитель Николаевского спецморпорта Ника-Тера Александр Гайду, который, по имеющейся информации, рассматривается в качестве кандидата на 128 мажоритарный округ. Также на съезде присутствует николаевский бизнесмен Давид Арахамия в компании экс-зам министра обороны Юрия Гусева.

Фото: Facebook/Федор Левченко Фото: Facebook/Кристина Бердинских

11:50 Мероприятие усиленно охраняется, делегатов, гостей и участников пропускают через рамки металлоискателя. Вдоль дорожек дежурят кинологи со служебными собаками УГО.

По территории ботсада курсируют гольфкары, которые подвозят участников мероприятия.

Фото: ДС, Telegram-канал Newsroom