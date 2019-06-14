КСУ признал неконституционным создание Нацкомиссии по коммунальным тарифам

КСУ обнародовал решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте КСУ, передает УНН.

Суд признал не соответствующими Конституции ряд положений закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».

В Решении КСУ констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональному назначению, сферой деятельности, полномочиями имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету Министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины.

КСУ пришел к выводу о том, что полномочия Главы государства и единого органа законодательной власти в Украине по формированию конкурсной комиссии, как и право Президента Украины назначать членов Комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены. Указанные полномочия, закрепленные Законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и Президента.

Несмотря на то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет иметь «правовые последствия», КСУ признал что нужно отсрочить потерю силы соответствующим положениям Закона для приведения действующего законодательства в соответствие с требованиями Конституции Украины.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус выразили мысль о том, необходимо внести изменения в законодательство, передает корреспондент «РБК-Украина».

Как отметил Герус, некоторые положения КСУ вступают в силу с 31 декабря 2019 года.

«До этой даты есть время, чтобы урегулировать ситуацию внесением изменений в законодательство», - сказал он.

По его словам, этот вопрос должен решаться принятием нового закон о НКРЭКУ, где будут предусмотрены другие процедуры назначения членов комиссии.

«Во вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы было предусмотрено существование разных регуляторов и антикоррупционных органов», - добавил он.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассказали что компании холдинга Рината Ахметова ДТЭК имеют структурные признаки монопольного положения на рынке электроэнергии.