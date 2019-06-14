Ильюк на карте показал субвенцию, которую не принимает Николаевский горсовет, и обратился к депутатам: «Что-то не устраивает - освобождайте место»

Народный депутат Артем Ильюк опубликовал онлайн-карту с полной информацией о его субвенции в бюджет Николаева за 2018 год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Карта содержит в себе все объекты, которые входят в субвенцию Артема Ильюка - школы, детские сады, больницы, дороги и прочее. Также прописаны все суммы по всем учреждениям. Общая сумма субвенции - 9 миллионов гривен.

По словам Ильюка, все объекты субвенции заранее были согласованы с персоналом всех учреждений.

«Сразу отвечу на вопрос, почему в субвенцию попали именно эти объекты. Мы прорабатываем всё с директорами школ, родителями, врачами и персоналом разных учреждений, узнаём, в чём они нуждаются и прописываем это в субвенции. Мы ни о ком не забываем - другие объекты были или раньше, или планируем на будущее. В скором времени ещё планируем показать точно так же субвенции за прошлые года», - написал Ильюк.

Субвенцию Ильюка уже полгода не принимает Николаевский городской совет. Деньги попросту лежат и не используются. В конечном счете всё может закончиться так же, как и субвенцией на газовые счетчики. Тогда около 8 миллионов гривен Кабмин забрал у города из-за того, что депутаты горсовета вовремя не поддержали этот вопрос.

«Вопрос к депутатам, которые не поддерживают мою субвенцию. Вы ничего не перепутали? За последние несколько лет я привлек в город порядка 40 миллионов гривен. Ваша задача - воспользоваться ими. Именно вы отвечаете за крыши, ремонты в школах, а не народные депутаты. Все данные о субвенции уже полгода в открытом доступе. Но у вас на уме договорняки и делёжка города. Сколько раз из ваших уст мы слышали, что нардепов нужно оценивать по суммам, которые они привели в город. Чуть ли не впервые речь идет о десятках миллионов, которые я привлек. И именно вы их блокируете», - написал Ильюк.

Артем Ильюк предложил депутатам, которые остановили процесс развития города, сложить полномочия и дать дорогу политикам с другими приоритетами.