Экс-канцлер Германии назвал законной аннексию Крыма

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что аннексия Крыма была законной, а также фактически призвал признать это и отменить санкции, введенные против России из-за агрессии в Украине.

Об этом сообщает «Strana.ua» со ссылкой на немецкий таблоид «Bild».

Соответствующее заявление экс-канцлер сделал на выступлении перед бизнесменами в рамках предвыборных мероприятий Социал-демократической партии, членом которой он является.

«Крым - это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так», - заявил Шредер.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма было абсолютно законным с юридической точки зрения, выполнялось по воле народа и не было агрессивным.

В издании отмечают, что политик защищает насильственную аннексию Крыма в духе президента РФ Владимира Путина.

Как пишет издание, Шредер, близкий друг Путина, годами служивший российским государственным компаниям («Газпром», «Северный поток», «Роснефть»), использовал предвыборную кампанию СДПГ для рекламы позиций Кремля. Перед бизнесменами он настаивал: санкции против России из-за войны в Украине должны быть отменены, а также заявлял, что это Украина должна выполнить Минские соглашения. Кроме того, косвенно Шредер требовал признания новых границ после военного вторжения в Крым.

Телеканал «N-TV» также высказался на этот счет.

«Бывший канцлер часто защищает внешнюю политику России. Перед предпринимателями в Бранденбурге Шредер выступает как представитель Путина как никогда откровенно и выставляет оккупацию украинского полуострова Крым законной», - говорится в материале.

В нем отмечается, что некогда широко уважаемый глава правительства Федеративной Республики все более открыто пропагандирует взгляды России на основные конфликты в мире.

Напомним, Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией из общего осталась только граница.