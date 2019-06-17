На Житомирщине скандального экс-«регионала» представили как кандидата от «Слуги народа» – у Зеленского из-за этого обратились в полицию

Виталий Журавский В поселке Черняхов Житомирской области (ОИО №66) 14 июня неизвестные лица проводили опрос среди избирателей и распространяли листовки со списком кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа». Среди фамилий вероятных кандидатов - Виталий Журавский. В местной ячейке партии причастность Журавского в организации отрицают и написали заявление в полицию.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

Представитель партии «Слуга народа» в Черняхове Владимир Николайчук рассказал, что Виталий Журавский не имеет отношения к партии.

«Я уже написал заявление в полицию по этому поводу. У нас оказалось, что проводят по Черняхову соцопрос, где предоставляют для ознакомления две открытки: первую партийную, а вторую со списком кандидатов, где стоит напротив фамилии Журавский - партия «Слуга народа». В обнародованном официально списке партии, Журавский не является ни членом, ни выдвиженцем партии», - рассказал Владимир Николайчук.

На сайте партии «Слуга народа» указан пока только один кандидата от Житомирской области - ВО №62 (г. Житомир) Игорь Герасименко.

В комментарии «ОПОРЕ» Виталий Журавский назвал распространение таких листовок «фейком» и отметил, что будет баллотироваться, как самовыдвиженец.

«Это неправда, мне об этом уже сказали, это какой-то фейк. Я планирую баллотироваться как самовыдвиженец. Я не знаю кто это делает. Во время этих выборов провокаций очень много. Вы уже не первые мне звоните», - отметил Виталий Журавский.

В Черняховском отделении полиции информацию об инциденте подтвердили.

«К нам поступила такая информация, зарегистрирована, сейчас проходит опрос и устанавливаются эти четыре человека: кто они, действительно ли они являются представителями со стороны Журавского. Потому что, когда к ним подошли представители партии «Слуга народа» и начали интересоваться их работой, то они убежали. Сейчас устанавливаются эти лица и проверяется информация по данному поводу», - рассказала Ольга Бондарчук, ответственная за взаимодействие со СМИ Черняховского отделения полиции.

Отметим, что Журавский известен как автор скандального проекта Закона о клевете, который вызвал волну протестов среди журналистов. По результатам ежегодного исследования Института массовой информации и Независимого медиа-профсоюза попал в десятку крупнейших врагов украинской прессы в 2012-2013 годах.

Напомним, как в сентябре 2014 года Журавского в Володарско-Волынском районе Житомирской области забросали тухлыми яйцями, а незадолго до этого запихнули в мусорный бак под Верховной Радой.