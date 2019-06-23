ЦИК отказала в регистрации кандидатом в нардепы скандальному депутату Корнацкому

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать ряд кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду – среди них николаевский кандидат Аркадий Корнацкий.

Об этом сообщила пресс-секретарь общественной сети «Опора» Алена Логвиненко у себя на странице в Facebook.

По ее словам, ЦИК отказала в том числе Андрею Клюеву из-за того, что он не проживал на территории Украина с 2014 года, хотя представитель Либеральной партии, от которой выдвигался Клюев, утверждал, что тот проживал на территории Донецка, а Донецк – это Украина. В то же время, Центральная избирательная комиссия отказала Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому – их документы не соответствовали требованиям законодательства.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.

Позже, вслед за Президентом Украины председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков распорядился отменить несколько распоряжений главы Первомайской райгосадминистрации, касающихся земель возле Чаусово-2. Однако соответствующее распоряжение Вадима Мерикова было оспорено и отменено Николаевским окружным административным судом как незаконное.

А в октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Петра Порошенко, в котором заинтересован нардеп от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий.

обавим, что во время представления нового прокурора Николаевщины Генпрокурор Луценко вступился за своего бывшего коллегу по парламенту, и, как оказалось, товарища Аркадия Корнацкого. При этом он добавил, что ему стыдно перед Аркадием Корнацким, что правоохранительные органы не помогают ему, после чего явно дал понять, что новый прокурор должен вступиться за народного депутата-«порошенковца».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк привел факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.

Справка:

Аркадий Алексеевич Корнацкий родился 7 июля 1953 года в селе Чаусово-2, Первомайский район, Николаевская область. Его отец работал учителем рисования в местной школе, а мама – в колхозе с редким названием «Путь Ленина».

В 1980 году он окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

В 1980-1989 годах он работал юристом в различных учреждениях Москвы и Московской области. В 1989 году Корнацкий стал частным предпринимателем – организовал в Москве торговую фирму

«Каскад». Компания продавала оргтехнику, компьютеры и офисное оборудование.

В Украине с 1998 года – соучредитель и основатель предприятий: ООО «Агрофирма Корнацких», ООО

«Юридическая фирма Корнацких», ЧП «Будфирма Корнацких».

13 сентября 2005 года Генеральным Консульством Российской Федерации Аркадию Корнацкому дано разрешение на выход из гражданства Российской Федерации. Аркадий Корнацкий приобрел гражданство Украины.

С 2007 Аркадий Корнацкий назначен советником Виктора Балоги – главы Секретариата президента. А также с 2007 года Корнацкий является исполняющим обязанности заместителя главы Николаевской ОГА. Он занимался аграрно-промышленными вопросами.

В 2008 году Аркадий Корнацкий был избран на пост главы организации «Селянский фронт».

В 2012 он пытался занять место в парламенте находясь в партии «Батькивщина», но не удалось. В 2014 году он избрался народным депутатом от Блока Петра Порошенко по 132 округу (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский и Первомайский районы).