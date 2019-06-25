Сессия Николаевского горсовета: Депутаты рассматривают бюджетные вопросы ОНЛАЙН

Во вторник, 25 июня, в Николаевском городском совете запланировано заседание 52-й очередной сессии, которая посвящена бюджетным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заседание назначено на 10:00. Депутаты должны утвердить на сессии отчет о выполнении городского бюджета за 2018 год. Утвердить городские целевые программы и дать согласие на прием в городскую собственность некоторых объектов. Также планируется рассмотреть текущие вопросы.

Что касается вопросов принятия объектов в коммунальную собственность города Николаева, то речь идет о здании бывшего кинотеатра «Искра» и государственных акциях ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Помимо этого, мэр Александр Сенкевич заявлял, что на следующее заседание сессии вынесет вопрос о передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под университетскую клинику.

В зале ведется онлайн-трансляция:

10:17