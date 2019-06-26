Зеленский назначил юриста-международника своим постоянным представителем в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым. Им стал юрист-международник Антон Кориневич.

Соответствующий Указ от 25 июня обнародован на сайте Главы государства.

Стоит отметить, что Антон Кориневич является украинским юристом по международному праву, кандидат юридических наук, доцент.

Справка

Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений, магистр международного права (диплом с отличием). Работал в Научно-исследовательской части Института. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Место международного энергетического права в системе современного международного права" по специальности 12.00.11 - международное право.

До назначения занимал должность заместителя директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По данным «Украинской правды», с 2014 года его активно привлекали в качестве эксперта к работе правоохранительных органов Украины, международных организаций, неправительственных правозащитных организаций, рабочих групп по вопросам Крыма и Донбасса.

Кориневич также является разработчиком нормативно-правовых актов, связанных с оккупацией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе, в том числе законопроекта №9438 о надлежащей криминализации международных преступлений.