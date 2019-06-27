«Мой разговор с Путиным – не ваше дело»: Трамп встретится с президентом РФ на «G-20»

Встреча Путина и Трампа состоится в рамках саммита «Большой двадцатки», который произойдет 28 июня в Осаке. Трамп, на вопрос журналистки о будущей встрече с Путиным, в грубой манере заявил, что их разговор «не ваше дело».

Об этом сообщает CNN.

Путин и Трамп встретятся в кулуарах саммита «G-20» 28 июня в Осаке, Япония.

Так, на вопрос журналистки, попросит ли он Владимира Путина не вмешиваться в выборы в США 2020 года, он ответил в грубой манере.

«У меня с ним (Путиным – ПН) будет хороший разговор. О чем он будет – не ваше дело, проваливайте», - ответил Трамп.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J — Aaron Rupar (@atrupar) 26 июня 2019 г.

По сообщению помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча будет длиться около часа. На ней будут обсуждаться, вероятно, проблемы региональной стабильности Сирии, Венесуэлы и Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным дает «потенциал для замечательных отношений» с Россией.