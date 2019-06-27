На Киевщине в Раду баллотируются по одному округу по четыре Дубинских и Кононенко, а также один Голобородько

В Киевской области по одномандатному округу 94 баллотируются сразу несколько кандидатов с одинаковыми фамилиями, и один с фамилией как у главного героя сериала Слуга народа.

Об этом сообщает «Новое время».

Итого, баллотируются в депутаты: Голобородько Павел Витальевич (Самовыдвиженец), Дубинский Вадим Владимирович, Дубинский Максим Николаевич, Дубинский Алексей Петрович (все - самовыдвиженцы), Дубинский Александр Анатольевич (партия Слуга народа), Кононенко Артур Романович, Кононенко Алексей Федорович, Кононенко Александр Александрович (все - самовыдвиженцы).

Кроме этого, по округу также баллотируются Игорь Мосийчук (был во фракции Радикальная партия Олега Ляшко), а также Куксин Евгений Викторович и Новосельцев Жан Вадимович.

Добавим, что «двойники» на выборах дошли и до Николаева: киевлянин с фирмы «Слуга народа» стал кандидатом по округу №127.