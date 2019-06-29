Отчеты о вмешательстве России в выборы США начнут публиковать в начале июля

Отчет Сената США, состоящий из пяти частей, о вмешательстве России в выборы 2016 года, будет опубликован поэтапно, начиная с июля.

Об этом сообщил председатель комиссии Ричард Барр изданию «Politico».

«Это начнется сразу после того, как мы отметим 4 июля (День Независимости США – ПН)», - сказал Ричард.

Барр и его коллега Марк Уорнер уже более двух лет работают над расследованием кампании по вмешательству Москвы на последних президентских выборах. Комитет рассмотрел более 300 тысяч страниц документов и провел собеседования с более чем 200 свидетелями, включая недавнюю встречу с закрытыми дверями с Дональдом Трампом-младшим.

По словам Барра, первый доклад будет посвящен безопасности выборов. За этим последуют дополнительные доклады, в которых рассматривается администрация Обамы в отношении действий России по вмешательству в выборы; роль социальных сетей в срыве кампании; оценка группой сената выводов комитета разведки эпохи Обамы о вмешательстве России; и окончательная оценка основных вопросов, касающихся кампании Трампа и того, был ли он вовлечен в заговор с Россией.

В то время как Мюллер (бывший директор ФБР – ПН) должен дать показания 17 июля перед двумя комитетами Палаты представителей, Барр заявил, что не планирует привлекать его для публичных или частных показаний.

«На самом деле я поверил ему на слово, он включил в отчет все, что было актуально», - сказал Барр.

Добавим, спецпрокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер не нашел сговора Президента Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов в США. Дональд Трамп отрицает сговор с русскими и неоднократно называл расследования «охотой на ведьм».