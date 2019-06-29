Секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА

Секретарь Национального инвестиционного совета, николаевец Давид Арахамия предложил пользователем соцсети ответить, кто достоин стать главой Николаевской ОГА.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

По мнению Арахамии, новый глава ОГА должен справиться с такими задачами: уменьшить коррупцию; снизить влияние криминалитета на жизнь региона; втрое увеличить инвестиции в регион; из прибрежной зоны «сделать конфетку».

«Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?.. Накидывайте, пожалуйста, кандидатов в комментах», - написал Арахамия.

На данный момент под публикацией сторонника Зеленского более 400 комментариев. Кто-то предлагает свою кандидатуру, кто-то называет имена активистов, политики посчитали, что в комментариях у Арахамии можно себя пропиарить, также предлагают поставить вместо главы ОГА чат-бота.

Напомним, что Арахамия на выборах в Верховную Раду идет под номером 4 в списке кандидатов от партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что у Администрации Зеленского пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины.